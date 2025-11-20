تصريحات مسيئة .. رد ناري من محمد سراج الدين على نائب رئيس البنك الأهلي

سادت حالة من الغضب داخل النادي الأهلي بعد انتشار تصريحات منسوبة ليحيى أبو الفتوح، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري.

وكتب محمد سراج الدين، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي السابق، عبر حسابه على فيسبوك: “هو فعلاً كده في مشكلة في التعليم عشان حد بالعقلية السطحية دي يوصل لمنصب مهم زي ده لكن النادي الأهلي الأكثر نجاحاً تاريخياً في مصر وعلى مستوى القارة وأصبح نموذجاً يحتذى به كمؤسسة عملاقة ناجحة واسمه أصبح علامة كبيرة عالمياً حقق ذلك برغم تعاقب مجالس إدارات مختلفة وأجهزة فنية وإدارية مختلفة مصرية وأجنبية وتعاقب أجيال من اللاعبين بفضل العنصر الثابت والأهم في المنظومة والتي تكمن في عقلية وثقافة جمهوره الواعي التي لا تعرف سوى النجاح وتركز على نفسها فقط ولا تلتفت للمنافسين أو نظريات”.

وتابع: “المؤامرة عليك أن تتعلم وتعي أنت وغيرك كيفية الإستمرارية في النجاحات والإنجازات وتشريف اسم مصر قارياً وعالمياً عن جهد وعلم لا عن عشوائية وفي النهاية لابد من الحساب والعقاب كمسؤول عليه أن يتحمل تبعات مسؤولياته وألا يمر ذلك مرور الكرام”.

تصريحات يحيى أبو الفتوح

وقال “أبو الفتوح” في الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي: “التعليم بايظ… علشان كده معظم الشعب أهلاوية”. وهي العبارة التي أثارت موجة غضب واسعة داخل النادي الأهلي وبين جماهيره.