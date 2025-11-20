عودة المخيف.. توروب يجهز مفاجاة بلقاء الأهلي وشبيبة القبائل

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى لمواجهة شبيبة القبائل الجزائري في أولى مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.



موعد مباراة الأهلى وشبيبة القبائل بدوري أبطال إفريقيا



ويواجه الأهلي نظيره شبيبة القبائل مساء بعد غد السبت في تمام الساعة السادسة باستاد القاهرة الدولى في الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.



وتنقل شبكة قنوات بي ان سبورت مباراة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب ونظيره شبيبة القبائل مساء بعد غد السبت في تمام الساعة السادسة باستاد القاهرة الدولى في الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.



كما تذاع مباراة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب ونظيره شبيبة القبائل مساء بعد غد السبت في تمام الساعة السادسة باستاد القاهرة الدولى في الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا عبر قناة أون تايم سبورت الأرضية.



وحرص توروب على عقد جلسات خاصة مع لاعبي الفريق بشكل مكثف، حيث يحرص المدرب الدنماركي على اختيار 5 أو 10 لاعبين كل يوم ويعقد مع كل لاعب جلسة خاصة بهدف توجيه نصائح له وإطلاعه على الأخطاء التي يرتكبها في المباريات أو التدريبات والدور المطلوب منه في الملعب.



واستقر الدانماركي ييس توروب المدير الفني لـ فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي على الدفع بـ محمد شريف لقيادة هجوم المارد الأحمر أمام نظيره فريق شبيبة القبائل الجزائري المقرر إقامتها بعد غد السبت فى إفتتاحية مباريات الشياطين الحمر فى دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.



يأتي قرار الإستعانة بخدمات محمد شريف لقيادة هجوم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي في لقاء شبيبة القبائل الجزائري بعد غد السبت في ظل غياب المهاجم السلوفيني نيتس جراديشار وذلك للإيقاف بسبب الطرد.