وزير الخارجية: مصر ترفض إعتراف إسرائيل بما يسمي إقليم أرض الصومال وتعتبره سابقة خطيرة
وزير الخارجية: مصر مركز إقليمي للطاقة وشراكة استراتيجية متنامية مع الاتحاد الأوروبي
رابط التقديم في المدارس اليابانية 2026 .. آخر موعد
فصل الكهرباء عن 13 منطقة وقرية في بيلا كفر الشيخ .. إليك المواعيد
من أسطورة الملعب إلى مالك “أولد ترافورد”؟.. ماهو الحلم الكبير الذي يراود رونالدو؟
وزير الخارجية: تقسيم غزة والسودان خط أحمر.. ومصر ترفض فرض واقع مصطنع
كيف يتم دخول المخدرات مصر.. محامي بقضية سارة خليفة يكشف التفاصيل
ترامب: اتصال مع رئيس كولومبيا لبحث ملف المخدرات والخلافات الثنائية
وزير الخارجية:مواجهة الهجرة غير الشرعية وتأمين الحدود على رأس أولويات مصر
الأعلى للإعلام: حذف حلقة من برنامج «The Blind Date Show» لعدم ملاءمة محتواها للأطفال
الوداع الأخير .. تشييع جثمان المفكر مراد وهبة وسط حضور عدد من الشخصيات العامة | صور
وزير الخارجية: مصر تسعى لإزالة العقبات أمام الصادرات المصرية إلى أوروبا
محافظات

​جنايات جنوب سيناء تقتص لـ طفلة شرم الشيخ.. السجن 3 سنوات لشيف اعتدى على صغيرة جزائرية

محكمة جنايات جنوب سيناء
محكمة جنايات جنوب سيناء
ايمن محمد

​​قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، في جلستها المنعقدة اليوم بمدينة طور سيناء، بمعاقبة "علاء. س" 43 عاماً ويعمل طباخاً بأحد المراكب السياحية، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وذلك إثر إدانته بهتك عرض طفلة جزائرية لم تتجاوز الثامنة من عمرها، مستغلاً عمله داخل الوحدة البحرية.


​تفاصيل الجريمة الصادمة


​تعود وقائع القضية إلى مطلع شهر سبتمبر من عام 2025، حينما استغل المتهم المقيم بمركز أبوصوير في الإسماعيلية انشغال أسرة الطفلة "بسنت" في ممارسة رياضة الغطس خلال رحلة بحرية بمدينة شرم الشيخ. وبحسب أوراق القضية، قام المتهم باستدراج الطفلة إلى مكان إعداد الطعام بالمركب "المطبخ" تحت التهديد والوعيد، حيث تجرد من مشاعره وقام بالتحرش بها وهتك عرضها


​يقظة الأب واعتراف الجاني


​لم تصمت الصغيرة عما تعرضت له؛ فبمجرد عودة الأسرة إلى مقر إقامتها، قصت لوالدها تفاصيل الكابوس الذي عاشته.

 وعلى الفور، توجه الوالد لإبلاغ شرطة السياحة والمسطحات المائية بشرم الشيخ، متهماً "شيف" المركب بالاعتداء على ابنته.
​وعقب تقنين الإجراءات، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، الذي حاول في البداية إنكار التهمة، إلا أنه انهار واعترف بتفاصيل فعلته المشينة بعد مواجهته بالطفلة التي تعرفت عليه بدقة، مبرراً جريمته بعبارة "الشيطان هو السبب".


​كلمة القضاء الفصل


​بعد اكتمال التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة واطمئنان المحكمة لصحة الأمنية، صدر الحكم برئاسة المستشار إيهاب محمد عصمت، وعضوية المستشارين: محمد علي عبد المجيد، حامد إبراهيم عبد القادر، وأحمد مختار أبو إسماعيل.
​وجاء في حيثيات القضية رقم 1538 لسنة 2025 كلي جنايات جنوب سيناء أن المتهم تعمد التعدي على الطفلة جنسياً لإشباع رغباته، ضارباً عرض الحائط بالأمانة المهنية والقيم الأخلاقية، مما استوجب معاقبته بالسجن ليكون ردعاً لكل من تسول له نفسه المساس بأمن وسلامة ضيوف مصر.

جنوب سيناء جنايات حبس شرم الشيخ طفلة جزائرية

