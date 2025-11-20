شوبير يزف نبأ سارا لجماهير الأهلي بشأن إمام عاشور

زف الإعلامي أحمد شوبير نجم الاهلي والمنتخب السابق نبا سار بشأن حالة نجم الأهلي، إمام عاشور وإمكانية مشاركته مع الفريق في المواجهة المرتقبة أمام شبيبة القبائل الجزائري

وأكد شوبير في تصريحات إذاعية أن إمام عاشور أصبح قريبًا جدًا من الدخول ضمن القائمة الرسمية للنادي الأهلي في المباراة القادمة عقب تحسن حالته البدنية والفنية بشكل ملحوظ في التدريبات الأخيرة.

وأوضح شوبير أن قرار مشاركة اللاعب، سواء بشكل أساسي أو كبديل، يعود بالكامل إلى المدير الفني السويسري ييس توروب

ويواجه الأهلي نظيره شبيبة القبائل في السادسة مساء يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الافتتاحية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.