مبابي يهنئ حكيمي بعد التتويج بجايزة الأفضل: ملك إفريقيا .. أحبك أخي

وجه الفرنسي كيليان مبابي نجم فريق ريال مدريد الإسباني التهنئة إلي المغربي أشرف حكيمي لاعب فريق باريس سان جيرمان بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب في قارة إفريقيا 2025.



وقال نجم ريال مدريد كليان مبابي عبر موقع انستجرام:

ملك افريقيا .. تهانينا لك اخي جائزة اكثر من مستحقة.. أحبك أخي.



وتوج المغربي أشرف حكيمي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا عن عام 2025 على هامش حفل جوائز أفضل لاعب التي أقيمت فى الرباط بالمغرب مكساء أمس الأربعاء.



وقدم حكيمي مستوى رائعا مع باريس سان جيرمان ومنتخب المغرب، إذ توج بالثلاثية المحلية بالإضافة إلى دوري أبطال أوروبا.



علق اللاعب المغربي أشرف حكيمي نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، على تتويجه بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا بعام 2025، والذي حصل عليها في حفل جوائز كاف امس الأربعاء.وقال حكيمي في تصريحاته بحفل جوائز كاف: «في البداية أريد أن أشكر جميع القائمين على هذا الحفل العظيم، وأولهم صاحب الجلالة الملك محمد السادس على الجهود الذي يبذلها دائمًا، وأشكر رئيس الاتحاد المغربي الذي نهض بالكرة المغربية في الآوان الأخيرة، نحن فخورين به».



وتابع: «أشكر ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان أيضًا على الثقة التي منحني إياها منذ يوم الأول لي في باريس، والجهود التي قام بها مدربي وفريقي والجهاز بالكامل لأصل إلى هنا».



وواصل: «أشكر أيضًا مدربي وليد الركراكي الذي يقول عني أنني لاعب صعب، وأشكر جميع زملائي وأهنئ ياسين بونو على جائزة أفضل حارس، أشكر منتخب المغرب لأنه شرف وفخر أن أكون أحد لاعبيه».



وأضاف: «هذه الجائزة ليست ملكي فقط ولكن أهديها لجميع الأطفال المغاربة الذين يحلمون بالتواجد في هذا المكان في أحد الأيام، الذين آمنوا بي وساعدوني لأصل إلى اللاعب الذي أنا عليه اليوم».



واختتم أشرف حكيمي تصريحاته قائلًا: «وأخص بأشكر أمي، وكل الأشخاص الذين هم بجانبي، ووكيل أعمالي والطاقم المرافق، اجتهدت كثيرًا، لكي أصل إلى هنا، لم يكن سهلًا ولكن بدعم عائلتي وأصدقائي والجميع، أنا فخور بهويتي المغربية، عاش المغرب».