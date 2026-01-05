قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل تجوز إعادة الصلاة عند الشك في عدد الركعات؟.. أمين الفتوى يجيب
القبض على 4 أشخاص تهربوا من سداد 40 مليون جنيه للضرائب
وزير الشئون النيابية: إعفاء 43 مليون وحدة سكنية من الضريبة العقارية
مصرع وإصابة 13 شخصا .. ننشر الصور الأولى لحريق مصحة علاج الإدمان ببنها
رسالة صارمة من الصين: لا يحق لأمريكا أن تتصرف كشرطي العالم
روسيا: اعتقال مادورو يدخلنا عهد الفوضى والهيمنة الأمريكية
تهديدات ترامب تطول 5 دول أخرى بعد فنزويلا.. الدور على من؟
أسعار الذهب في السعودية اليوم الاثنين..عيار 21 يقترب من 470 ريال
هل تصح الجماعة مع المأموم الذي يستكمل صلاته؟.. أمين الفتوى يجيب
تعادل سلبي وسيطرة مصرية مع إصابة محمد حمدي في الشوط الأول أمام بنين
ما حكم وضع حجر أو تراب تحت رأس الميت عند الدفن؟.. الإفتاء تجيب
4 خطوات.. رابط الاستعلام عن بطاقة التموين 2026 إلكترونيًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

الدولة تتحرك مبكرا لاستقبال رمضان| سلع استراتيجية بأسعار مناسبة وتوازن في السوق.. تفاصيل

استعدادات معارض اهلا رمضان 2026
استعدادات معارض اهلا رمضان 2026
ياسمين القصاص

في إطار حرص الدولة على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، واستعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك، تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية تنفيذ خطتها الاستباقية لتأمين السلع الغذائية الأساسية وضمان توافرها بجودة عالية وأسعار مناسبة، بما يلبي احتياجات الأسر المصرية خلال موسم يزداد فيه الطلب على السلع الاستراتيجية.

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن تعد معارض "أهلا رمضان" جزءا من جهود الدولة للتصدي لموجات التضخم وارتفاع الأسعار، من خلال توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة نسبيا، بما يخفف العبء على المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.

وأضاف الإدريسي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن تهدف هذه المعارض إلى تقديم السلع الرمضانية والمواد الغذائية بأسعار مستقرة أو منخفضة قدر الإمكان مقارنة بالأسواق العادية، بحيث تساعد الأسر على مواجهة ارتفاع الأسعار دون الإضرار بالتجار.

وأشار الإدريسي، إلى أن تقوم الحكومة بفتح معارض "أهلا رمضان" في مختلف المحافظات لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة، حيث تكون التخفيضات جيدة مقارنة بأسعار السوق، وذلك لتقليل الضغط على المستهلكين قبل حلول شهر رمضان

التنسيق لإقامة معارض «أهلا رمضان 2026»

ومن جانبها، باشرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية، التنسيق مع الغرفة التجارية بمحافظة القاهرة، وذلك في إطار الإعداد المبكر لإقامة معارض وشوادر «أهلا رمضان 2026» بمختلف أحياء ومناطق المحافظة.

ويأتي هذا التحرك ضمن خطة شاملة تستهدف توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين قبل حلول شهر رمضان المبارك، وبأسعار مناسبة تسهم في تحقيق التوازن بالسوق ودعم الفئات المختلفة.

توفير السلع الاستراتيجية بأسعار مخفضة

تهدف هذه المعارض إلى إتاحة السلع الاستراتيجية ومستلزمات الأسرة الرمضانية بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق الحرة، بما يساعد على تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، كما تسعى الخطة إلى ضمان توافر المنتجات بكميات كافية تلبي احتياجات الاستهلاك المرتفعة خلال الشهر الكريم، مع الحفاظ على جودة السلع المعروضة.

خطة الاستعداد لشهر رمضان المبارك

 - توفير السلع الأساسية:
تعمل وزارة التموين على إتاحة كميات وفيرة من السلع الأساسية، مثل الزيت، والسكر، والأرز، والمكرونة، إلى جانب اللحوم والدواجن، وذلك من خلال جميع المنافذ والمجمعات الاستهلاكية، وبأسعار مخفضة ومناسبة للمواطنين.

زيت الطعام على رأس الأولويات:
عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعات مكثفة مع الجهات المنتجة والموردة لزيوت الطعام، بهدف ضمان توافر جميع أنواع الزيت بكميات كافية، ومتابعة منظومة التوزيع بما يحقق التوازن في السوق ويحول دون حدوث أي نقص.

تشديد الرقابة على الأسواق:
بالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء والأجهزة الرقابية المعنية، سيتم تكثيف الحملات الميدانية على الأسواق والمحال التجارية، لمتابعة التزام التجار بالأسعار المقررة، والتأكد من جودة السلع الغذائية المعروضة للمواطنين.

ضمان جودة وسلامة المنتجات الغذائية:
أكد وزير التموين على ضرورة الالتزام الكامل بالمعايير الصحية والغذائية المعتمدة، مع سحب عينات دورية من السلع المتداولة في الأسواق لتحليلها معمليا، والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة.

تنسيق مستمر لحماية حقوق المستهلك:
تم الاتفاق على استمرار عقد الاجتماعات الدورية بين وزارة التموين وهيئة سلامة الغذاء، لمتابعة تنفيذ الخطة الموضوعة، واتخاذ الإجراءات الفورية والحاسمة ضد أي مخالفات أو تجاوزات قد تمس حقوق المستهلكين أو تؤثر على استقرار السوق.

والجدير بالذكر، أنه بذلك تؤكد وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار جهودها لضمان توافر السلع الأساسية بكفاءة وانتظام، بما يعكس التزام الدولة بتوفير احتياجات المواطنين وتحقيق الأمن الغذائي، خاصة خلال المواسم ذات الكثافة الاستهلاكية المرتفعة.

اهلا رمضان معارض اهلا رمضان رمضان 2026 السلع الأساسية السلع الغذائية التموين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

قناة مفتوحة على النايل سات تبث مباراة مصر وبنين مجانا.. اعرف التردد

أسعار السجائر اليوم

حقيقة الزيادة الجديدة.. أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو

أحمد الشرع

سوريا .. أول تعليق رسمي من قصر الشعب يكشف حقيقة اختفاء أحمد الشرع | تفاصيل

اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا

اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا

الحريق

ننشر أسماء ضحايا حريق شقة أم بيومى بشبرا الخيمة

أحمد الشرع

اختفاء غامض للرئيس الشرع وتأجيل خطابه لوقت لاحق.. ماذا يحدث في سوريا؟

منتخب مصر

مصر ضد بنين | قنوات مجانية لبث مباراة ثمن النهائي بأمم إفريقيا

لقاء الخميسي

رد فعل صادم من لقاء الخميسي بعد إعلان إيمان الزيدي انفصالها عن أوسا

ترشيحاتنا

محافظ المنيا يلتقي أهالي شرق أبوقرقاص

خلال جولته بمشروعات «حياة كريمة».. محافظ المنيا يوجه بتلبية مطالب أهالى قرى شرق أبوقرقاص

محكمة

السجن المشدد 5 سنوات لمتهم بهـ.تك عرض فتاة في القليوبية

اللواء عماد كدواني محافظ المنيا

محافظ المنيا: توفيق أوضاع 45 كنيسة ومبنى خدميا

بالصور

توزيع جوائز رالي رمال باها وموسم 2025‏ بنادي السيارات .. صور

بطولة رالي رمال باها
بطولة رالي رمال باها
بطولة رالي رمال باها

ستوري لقاء الخميسي بعد إعلان انفصال الزيدي وعبد المنصف يثير الجدل

لقاء الخميسي
لقاء الخميسي
لقاء الخميسي

30 صورة لإيمان الزيدي تثير الجدل بعد إعلان انفصالها عن محمد عبد المنصف

إيمان الزيدي
إيمان الزيدي
إيمان الزيدي

في عز البرد.. هيدي كرم تثير الجدل بإطلالة جريئة

فى عز البرد.. هيدى كرم تثير الجدل بإطلالة جريئة مشفت عن التاتو
فى عز البرد.. هيدى كرم تثير الجدل بإطلالة جريئة مشفت عن التاتو
فى عز البرد.. هيدى كرم تثير الجدل بإطلالة جريئة مشفت عن التاتو

فيديو

لقاء الخميسي

لقاء الخميسي تتصدر محركات البحث بعد إعلان انفصال إيمان الزيدي عن عبد المنصف

ايمان الزيدي

زواج سري 7 سنين يهز الوسط الرياضي والفني.. إيمان الزيدي تعلن انفصالها عن محمد عبد المنصف

وزير الدفاع والإنتاج الحربى والبابا تواضروس الثاني

وزير الدفاع للبابا تواضروس: وحدة النسيج الوطني الركيزة الأساسية لبناء الدولة المصرية

وزير الدفاع يتقدم وفد القوات المسلحة لتهنئة البابا تواضروس

وزير الدفاع يتقدم وفد القوات المسلحة لتهنئة البابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد المجيد| صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: اختطاف مادورو واللعبة الأمريكية الخطرة

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: صوماليلاند على خط النار: كيف فجّر الاعتراف الإسرائيلي أزمة إقليمية ودولية؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: 2026.. أحلام وآمال العام الجديد

المزيد