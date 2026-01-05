الدولة تتحرك مبكرا لاستقبال رمضان| سلع استراتيجية بأسعار مناسبة وتوازن في السوق.. تفاصيل

في إطار حرص الدولة على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، واستعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك، تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية تنفيذ خطتها الاستباقية لتأمين السلع الغذائية الأساسية وضمان توافرها بجودة عالية وأسعار مناسبة، بما يلبي احتياجات الأسر المصرية خلال موسم يزداد فيه الطلب على السلع الاستراتيجية.

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن تعد معارض "أهلا رمضان" جزءا من جهود الدولة للتصدي لموجات التضخم وارتفاع الأسعار، من خلال توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة نسبيا، بما يخفف العبء على المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.

وأضاف الإدريسي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن تهدف هذه المعارض إلى تقديم السلع الرمضانية والمواد الغذائية بأسعار مستقرة أو منخفضة قدر الإمكان مقارنة بالأسواق العادية، بحيث تساعد الأسر على مواجهة ارتفاع الأسعار دون الإضرار بالتجار.

وأشار الإدريسي، إلى أن تقوم الحكومة بفتح معارض "أهلا رمضان" في مختلف المحافظات لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة، حيث تكون التخفيضات جيدة مقارنة بأسعار السوق، وذلك لتقليل الضغط على المستهلكين قبل حلول شهر رمضان.

التنسيق لإقامة معارض «أهلا رمضان 2026»

ومن جانبها، باشرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية، التنسيق مع الغرفة التجارية بمحافظة القاهرة، وذلك في إطار الإعداد المبكر لإقامة معارض وشوادر «أهلا رمضان 2026» بمختلف أحياء ومناطق المحافظة.

ويأتي هذا التحرك ضمن خطة شاملة تستهدف توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين قبل حلول شهر رمضان المبارك، وبأسعار مناسبة تسهم في تحقيق التوازن بالسوق ودعم الفئات المختلفة.

توفير السلع الاستراتيجية بأسعار مخفضة

تهدف هذه المعارض إلى إتاحة السلع الاستراتيجية ومستلزمات الأسرة الرمضانية بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق الحرة، بما يساعد على تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، كما تسعى الخطة إلى ضمان توافر المنتجات بكميات كافية تلبي احتياجات الاستهلاك المرتفعة خلال الشهر الكريم، مع الحفاظ على جودة السلع المعروضة.

خطة الاستعداد لشهر رمضان المبارك

- توفير السلع الأساسية:

تعمل وزارة التموين على إتاحة كميات وفيرة من السلع الأساسية، مثل الزيت، والسكر، والأرز، والمكرونة، إلى جانب اللحوم والدواجن، وذلك من خلال جميع المنافذ والمجمعات الاستهلاكية، وبأسعار مخفضة ومناسبة للمواطنين.

زيت الطعام على رأس الأولويات:

عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعات مكثفة مع الجهات المنتجة والموردة لزيوت الطعام، بهدف ضمان توافر جميع أنواع الزيت بكميات كافية، ومتابعة منظومة التوزيع بما يحقق التوازن في السوق ويحول دون حدوث أي نقص.

تشديد الرقابة على الأسواق:

بالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء والأجهزة الرقابية المعنية، سيتم تكثيف الحملات الميدانية على الأسواق والمحال التجارية، لمتابعة التزام التجار بالأسعار المقررة، والتأكد من جودة السلع الغذائية المعروضة للمواطنين.

ضمان جودة وسلامة المنتجات الغذائية:

أكد وزير التموين على ضرورة الالتزام الكامل بالمعايير الصحية والغذائية المعتمدة، مع سحب عينات دورية من السلع المتداولة في الأسواق لتحليلها معمليا، والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة.

تنسيق مستمر لحماية حقوق المستهلك:

تم الاتفاق على استمرار عقد الاجتماعات الدورية بين وزارة التموين وهيئة سلامة الغذاء، لمتابعة تنفيذ الخطة الموضوعة، واتخاذ الإجراءات الفورية والحاسمة ضد أي مخالفات أو تجاوزات قد تمس حقوق المستهلكين أو تؤثر على استقرار السوق.

والجدير بالذكر، أنه بذلك تؤكد وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار جهودها لضمان توافر السلع الأساسية بكفاءة وانتظام، بما يعكس التزام الدولة بتوفير احتياجات المواطنين وتحقيق الأمن الغذائي، خاصة خلال المواسم ذات الكثافة الاستهلاكية المرتفعة.