محافظ الأقصر: زيارة رئيس الوزراء رسالة دعم قوية وتعكس الاهتمام بمتابعة المشروعات ميدانيًا

أكد محافظ الأقصر المهندس عبدالمطلب عمارة، أن زيارة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الأخيرة للمحافظة، أمس الأول /السبت/، برفقة عدد من الوزراء، تمثل رسالة دعم قوية وتعكس اهتمام الدولة بمتابعة المشروعا الت ميدانيًا، والوقوف على نسب التنفيذ، والتأكد من دخوله اخدمة لصالح المواطنين.

وقال المحافظ- في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم /الاثنين/- إن زيارة رئيس مجلس الوزراء الأخيرة للمحافظة تعد مهمة جدًا وجاءت في توقيت بالغ الأهمية، والذي حرص خلالها على تفقد عدد من المشروعات الخدمية والتنموية، في قطاعات حيوية، منها مشروعات البنية التحتية، والصرف الصحي، وتطوير الخدمات الصحية، إلى جانب مشروعات خدمية تمس حياة المواطن بشكل مباشر، فضلًا عن متابعته عددا من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمراكز والقرى، وهو ما يؤكد أن الأقصر تحظى باهتمام خاص من القيادة السياسية، خاصة في ظل ما تشهده من طفرة تنموية شاملة في مختلف القطاعات.

وأشار المحافظ، إلى أن رئيس مجلس الوزراء شدد خلال جولته على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية للمشروعات، وضمان أعلى معايير الجودة، والتنسيق الكامل بين الجهات التنفيذية، مع التأكيد على سرعة تذليل أي معوقات، ووضع مصلحة المواطن في مقدمة الأولويات.

وأوضح أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تمثل حجر الزاوية في التنمية داخل المحافظة، حيث يتم تنفيذ حزمة متكاملة من المشروعات تشمل مياه الشرب، والصرف الصحي، والطرق، والخدمات الصحية والتعليمية، بما يحقق تنمية متوازنة وشاملة داخل الريف الأقصري، منها تحسين البنية التحتية ورفع كفاءة الخدمات، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، سواء السياحي أو الصناعي أو الخدمي، وهو ما نسعى لتعزيزه خلال المرحلة المقبلة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم الاستثمار وتوفير فرص العمل.

