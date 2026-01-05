قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

صحة المنوفية: حملات طبية مستمرة والوضع مستقر بالمحافظة

وكيل صحة المنوفية
وكيل صحة المنوفية
مروة فاضل

أجرى الدكتور عمرو مصطفى محمود، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، يرافقه فرق طبية متخصصة من مسئولي المبادرات الرئاسية والطب الوقائي، بزيارة ميدانية شاملة لوحدة صحة الأسرة بقرية دراجيل.

جاء ذلك عقب انتشار شائعات عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك بانتشار الأمراض السرطانية في القرية. 

وخلال الجولة، تم التأكد من انتظام وتقديم كافة الخدمات الطبية والصحية بشكل كامل، حيث تعمل الوحدة على تقديم خدمات المبادرات الرئاسية تحت رعاية  رئيس الجمهورية، والتي تشمل:

· مبادرة دعم صحة المرأة.

· مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية.

· مبادرة الكشف عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.

· مبادرة متابعة صحة الأم والجنين.

· مبادرة الكشف المبكر عن ضعف السمع للأطفال حديثي الولادة.

وتواصلت الفرق الطبية مباشرة مع أهالي القرية، وقامت بزيارة المنازل للاطمئنان على الحالات التي تم الترويج لها إشاعات غير مسؤولة. وأكدت الفحوصات الطبية المباشرة وتقارير المراجعة عدم صحة  كل ما تم تداوله، وعدم وجود أي تجمعات او زيادات عددية  غير طبيعية لأمراض السرطان، حيث إن معدلات الإصابة المسجلة لا تزال ضمن النطاق المتوقع  والمعايير المتعارف عليها عالميًا.

ونفذت الفرق أنشطة توعوية مكثفة، وجهاً لوجه مع المواطنين، لتصحيح المفاهيم المغلوطة، مؤكدة أن مرض السرطان ليس مرضاً معدياً ولا ينتقل بالاختلاط أو التلامس، مع التركيز على أهمية الكشف المبكر الذي يرفع معدلات الشفاء إلى نسب عالية جداً، وذلك من خلال المشاركة في المبادرات الرئاسية المجانية المتاحة.

كما تم نشر أربع فرق طبية متنقلة لتقديم خدمات المبادرات الرئاسية في مختلف أنحاء القرية، على النحو التالي:

· فريق طبي بمندرية عائلة القط (الناحية القبلية).

· فريقان طبيان بمندرية الناحية البحرية.

· الفريق الطبي الثابت والمتواجد بوحدة صحة الأسرة بدراجيل.

وأوضح  وكيل الوزارة أن مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية قد قامت بفحص 14,109 مواطنًا ومواطنة بمركز الشهداء منذ انطلاقها في ديسمبر 2023، وكانت نسبة الحالات المحولة لإجراء فحوصات متقدمة محدودة جدًا وطبيعية، ولم يتم تسجيل أي حالة مؤكدة لسرطان القولون من بين هذه الحالات. كما قامت مبادرة دعم صحة المرأة بفحص 8,308 سيدة (زيارة أولى) بنفس المركز منذ يوليو 2019.

وتؤكد مديرية الشئون الصحية بالمنوفية أنها تواصل رصد الوضع الصحي عن كثب، وتعزيز آليات المتابعة الميدانية والتوعية المستمرة، مع الاستعداد للتعامل الفوري والدقيق مع أي شائعات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، للحفاظ على صحة المواطنين وضمان استقرار الوضع الصحي على أرض المحافظة.

واكد وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، ان الوضع الصحي في قرية دراجيل مستقر وجميع الخدمات تُقدم بشكل منتظم.

المنوفية محافظة المنوفية صحة المنوفية اخبار محافظة المنوفية مبادرات دراجيل

