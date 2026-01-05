كيف تسبب شات جي بي تي في إلغاء امتحان طالبة ورسوبها في مادتين بكلية التربية الرياضية بالمنوفية؟|تفاصيل

قامت طللبة بمحاولة الغش عن طريق استخدام تطبيق chat gpt..ولم تكتفي بالغش بل اعلنت هذا الأمر بنشره على الحالة الخاصة بها على تطبيق الواتساب..

إلغاء امتحان طالبة

قرر الدكتور عماد السرسي عميد كلية التربية الرياضية جامعة المنوفية، إلغاء امتحان طالبة المقيدة بالمستوى الثالث لعام الجامعي ۲۰۲٦/٢٠٢٥م في مادة ( التغذية للرياضيين ( وحرمانها من دخول الامتحان في مادة الإصابات والاسعافات المقررة عليها بجدول الامتحانات واعتبارها راسبة فيهما.

جاء ذلك بعد الاطلاع على مواد القانون رقم (٤٩) لسنه ۱۹۷۲ بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية، وعلي نتيجة التحقيق الذي اجري مع الطالبة المذكورة بعالية والمقيدة بالمستوى الثالث للعام الجامعي ٢٠٢٦/٢٠٢٥م لما نسب إليها من خروجها على مقتضي القوانين واللوائح والنظم والتقاليد الجامعية وذلك لأنها في يوم السبت الموافق ۲۰۲۹/۱/۳م وإثناء تأديتها الامتحان في مادة التغذية للرياضيين ( داخل لجنة رقم (۳۳) قامت بمحاولة الغش عن طريق استخدام تطبيق chat gpt واعلانها هذا الأمر بنشره على الحالة الخاصة بها على تطبيق الواتساب وذلك على النحو الثابت بمذكرة التحقيق وثبوت المخالفة في حقها ثبوتا يقينيا وفقا لما نسب إليه في هذا الشان.

قرار عميد الكلية

وقرر عميد الكلية، إلغاء امتحان الطالبة المذكورة في المقرر الدراسي لمادة ( التغذية للرياضيين ) وكذلك حرمانها من دخول الامتحان في مادة الإصابات والاسعافات واعتبارها راسبة فيهما، إخطار الطالب - ولي امره بالقرار الصادر في هذا الشأن، وإعلان القرار بمكان ظاهر بلوحة الإعلانات بالكلية.

فصل طالب بجامعة المنوفية

قرر الدكتور عماد السرسي عميد كلية التربية الرياضية جامعة المنوفية، فصل طالب المقيد بالمستوى الثالث بالكلية عن العام الجامعي٢٠٢٦/٢٠٢٥م.

جاء ذلك بعد الاطلاع على مواد القانون (٤٩) لسنه ۱۹۷۲ بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية وعلى ما انتهت اليه جلسة مجلس تأديب الطلاب بالكلية المنعقد بجلسة اليوم الاثنين الموافق ۲۰۲٦/١/٥ م بحضور الطالب المذكور والذي تمت مواجهته بما هو منسوب اليه من مخالفات على النحو الثابت بما انتهى اليه التحقيق رقم ٤١٧ لسنة ٢٠٢٥ م والذي أجرى مع الطالب المذكور بمعرفة الإدارة العامة للشئون القانونية بالجامعة وذلك لخروجه على مقتضى القوانين واللوائح والتقاليد الجامعية وذلك لارتكابه الأفعال والمخالفات المنسوبة اليه والثابتة بحقه ثبوتا يقينيا والتي من شأنها الاساءة للأساتذة بالكلية ولمنسوبي الجامعة بأن قام بالنشر على موقع التواصل الاجتماعي ( فيسبوك) ألفاظ وعبارات سب وقذف وتشهير تتنافى مع الآداب العامة والسلوك الواجب توافره في الطالب الجامعي وعدم التزامه بمعايير وآداب وقيم الجامعة وتلك المنشورات طالت أعضاء هيئة التدريس بالكلية وذلك على النحو الموضح تفصيلا بالتحقيق وبالأوراق .

كما فصل الطالب المقيد بالمستوى الثالث بالكلية لمدة عامين دراسيين ابتداء من العام الجامعي الحالي ۲۰۲۶/۲۰۲٥م م وحتى نهاية العام الجامعي ۲۰۲۷/۲۰۲٦م وذلك لما نسب إليه في هذا الشأن، وإخطار الطالب ولى الأمر والجهات المعنية بالقرار، وحفظ القرار الصادر في هذ الشأن في ملف الطالب المذكور بالكلية وإعلان القرار بلوحة الإعلانات بالكلية وعلى موقع الكلية بالانترنت