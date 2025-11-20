شوبير يكشف تطورات انضمام نجم الأهلي السابق لبيراميدز

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الاهلي والمنتخب السابق عن تطورات انضمام حمدي فتحي نجم الاهلي السابق والوكره القطري الحالي ل بيراميدز مشددا أن الأيام الأخيرة شهدت تطورات مهمة بشأن مستقبل اللاعب مع ناديه الحالي، الوكرة القطري

وأضاف شوبير في تصريحات إذاعية " أن فرص حمدي فتحي في العودة إلى الأهلي تراجعت بعد مشاركته في كأس العالم للأندية، ما فتح الطريق أمام انتقاله إلى بيراميدز

وتابع شوبير أن بيراميدز يرغب في ضم الاعب منذ فترة طويلة، مؤكداً أن النادي أنهى كافة التفاصيل المالية والشخصية مع فتحي، ويتبقي بعض التفاصيل مع فريقه الوكره