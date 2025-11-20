قيد الدراسة.. اقتراح لقدامي الزمالك بإقامة مباراة خيرية للراحل محمد صبري

يعقد اليوم الخميس قدامي نادي الزمالك جلسة فى منزل أيمن يونس عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء السابق بحضور محمود أبورجيلة والدكتور محمود سعد المدير الفني السابق لـ اتحاد الكرة.



من جانبه قال خالد جلال نجم نادي الزمالك السابق عبر تصريحات تليفزيونية: هيكون في اجتماع في بيت كابتن أيمن يونس وبحضور كابتن أبو رجيله والدكتور محمود سعد وإنت نازل بقى الجيل بتاعه وكباتن نادي الزمالك.



تابع خالد جلال : بنفكر نعمل مباراة لـ كابتن محمد صبري .. مباراة خيرية يكون فيها نجوم الأندية ضد نجوم الزمالك وهيبقى فيه تنسيق مع إدارة نادي الزمالك ووزارة الشباب والرياضة.



أضاف نجم الزمالك السابق: بنحاول نخلي المباراة الخيرية للراحل كابتن محمد صبري في ظرف 10 أيام وهنشوف هنوصل لإيه؟.



وتوفي محمد صبري نجم نادي الزمالك صباح الجمعة الماضي إثر حادث سير مأساوي، وشيعت جنازته عصر أمس. وقد قرر مجلس إدارة الزمالك إعلان حالة الحداد لمدة ثلاثة أيام حدادًا على رحيله.



وأعلن نادي الزمالك إقامة عزاء للراحل محمد صبري نجم فريق الكرة السابق بالقلعة البيضاء في مسجد الحامدية الشاذلية، مساء الأحد، عقب صلاة المغرب، بدلاً من إقامة العزاء في مقر النادي كما كان مقررًا من قبل.



وأعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب حالة الحداد لمدة 3 أيام، على وفاة النجم الراحل محمد صبري.

