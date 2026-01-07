قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
في قضية تصنيع المخدرات.. سارة خليفة و27 آخرين يواجهون هذه العقوبة
أسعار الفراخ في الأسواق اليوم الأربعاء 7-1-2026
الدين الأمريكي يقترب من 40 تريليون دولار في 2026| تفاصيل
لاعب الجزائر يوجه اعتذار لـ أشهر مشجع في أمم افريقيا بعد مباراة الكونغو
غارة إسرائيلية تستهدف سيارة بالقطاع الغربي للجنوب اللبناني
الجيش السوري يقصف أهداف قوات سوريا الديمقراطية بحلب.. ما السبب؟
ستارمر: إرسال قوات بريطانية إلى أوكرانيا سيخضع لتصويت البرلمان
مسلسلات رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملة والقنوات العارضة لـ فرصة أخيرة
ميلاد يوحّد المصريين.. قداس العيد ورسائل تؤكد أن مصر وطن للجميع
سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 7-1-2026
النيابة الإدارية تواصل غدًا التحقيق في واقعة مصرع 7 مرضى بمركز علاج الإدمان بالقليوبية
لا يتضمن إساءة للأديان السماوية.. حيثيات المحكمة بـ«براءة فيلم الملحد»
رياضة

لاعب الجزائر يوجه اعتذار لـ أشهر مشجع في أمم افريقيا بعد مباراة الكونغو

مشجع الكونغو
مشجع الكونغو
عبدالله هشام

اعتذر  محمد أمين عمورة لاعب منتخب الجزائر على تصرفه أمام المشجع الكونغولي الأشهر في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال عمورة في تصريحات صحفية :مباراة الكونغو كبيرة وقوية جدًا، مليئة بالتوتر والمشاعر داخل أرض الملعب.

وأضاف : في تلك اللحظة، لم أكن على علم بما تمثّله تلك الشخصية أو الرمز الموجود في المدرجات، كل ما أردته هو المزاح فقط، بروح طفولية وبريئة، دون أي نية سيئة أو رغبة في استفزاز أي شخص.


وأردف : أنا أحترم الكونغو ومنتخبها. بصراحة، أتمنى لهم كل التوفيق، وآمل أن يتأهلوا إلى كأس العالم.

وأختتم عمورة تصريحاته قائلا : إذا كان تصرفي قد أُسيء فهمه، فأنا أعتذر عنه بصدق، لأنه لم يكن إطلاقًا قصدي، سأظل مركزًا على ما يحدث داخل الملعب وعلى تمثيل بلدي بكل فخر.
 

منتخب الجزائر الجزائر ضد الكونغو الكونغو منتخب الكونغو محمد أمين عمورة

