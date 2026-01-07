لاعب الجزائر يوجه اعتذار لـ أشهر مشجع في أمم افريقيا بعد مباراة الكونغو

اعتذر محمد أمين عمورة لاعب منتخب الجزائر على تصرفه أمام المشجع الكونغولي الأشهر في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال عمورة في تصريحات صحفية :مباراة الكونغو كبيرة وقوية جدًا، مليئة بالتوتر والمشاعر داخل أرض الملعب.

وأضاف : في تلك اللحظة، لم أكن على علم بما تمثّله تلك الشخصية أو الرمز الموجود في المدرجات، كل ما أردته هو المزاح فقط، بروح طفولية وبريئة، دون أي نية سيئة أو رغبة في استفزاز أي شخص.



وأردف : أنا أحترم الكونغو ومنتخبها. بصراحة، أتمنى لهم كل التوفيق، وآمل أن يتأهلوا إلى كأس العالم.

وأختتم عمورة تصريحاته قائلا : إذا كان تصرفي قد أُسيء فهمه، فأنا أعتذر عنه بصدق، لأنه لم يكن إطلاقًا قصدي، سأظل مركزًا على ما يحدث داخل الملعب وعلى تمثيل بلدي بكل فخر.

