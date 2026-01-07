قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سحب منخفضة وصقيع.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين
حبس وغرامة ووقف الدعم.. قانون الضمان الاجتماعي 2025 يواجه التلاعب بالمساعدات
عبد السند يمامة يعلن عدم ترشحه لانتخابات رئاسة الوفد.. خاص
القيادة الأوروبية للقوات الأمريكية تعلن احتجاز ناقلة النفط الروسية مارينيرا
قائمة هدافي كأس أمم إفريقيا 2025.. براهيم دياز يتصدر وصلاح في الوصافة
اشتروا سيارات وعقارات.. 4 تجار مخدرات يغسلون 40 مليون جنيه
في قضية تصنيع المخدرات.. سارة خليفة و27 آخرين يواجهون هذه العقوبة
أسعار الفراخ في الأسواق اليوم الأربعاء 7-1-2026
الدين الأمريكي يقترب من 40 تريليون دولار في 2026| تفاصيل
لاعب الجزائر يوجه اعتذار لـ أشهر مشجع في أمم افريقيا بعد مباراة الكونغو
غارة إسرائيلية تستهدف سيارة بالقطاع الغربي للجنوب اللبناني
الجيش السوري يقصف أهداف قوات سوريا الديمقراطية بحلب.. ما السبب؟
القومي للمرأة يهنئ يمنى محمد رضا بدير لتوليها منصب مساعد رئيس هيئة قضايا الدولة

المستشارة يمنى محمد رضا
المستشارة يمنى محمد رضا
أمل مجدى

يتقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار، وجميع عضواته وأعضائه ونائبته، بخالص التهاني إلى المستشارة يمنى محمد رضا بدير بمناسبة توليها منصب مساعد رئيس هيئة قضايا الدولة لشئون المجلس الأعلى، كأول سيدة تتولى هذا المنصب الرفيع.


 ووجهت المستشارة أمل عمار خالص الشكر والتقدير إلى المستشار حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة على دعمه المستمر لتمكين المرأة داخل الهيئة، وثقته في كفاءات القاضيات، وحرصه على إتاحة الفرص المتكافئة لتوليهن المناصب القيادية، بما يعكس توجه الدولة نحو ترسيخ مبادئ الكفاءة والنزاهة وتعزيز دور المرأة في المنظومة القضائية.


كما أعربت المستشارة أمل عمار عن فخرها واعتزازها بهذا الاختيار، مؤكدةً أن تولي المستشارة يمنى بدير هذا المنصب يُعد تتويجًا لمسيرتها القضائية المتميزة، ويعكس الثقة في كفاءات المرأة المصرية وقدرتها على تقلد أرفع المناصب القيادية، في ظل دعم القيادة السياسية لتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في مختلف مواقع صنع القرار. وأكدت أن هذا الإنجاز يمثل خطوة جديدة في مسيرة تمكين المرأة داخل الجهات والهيئات القضائية، ونموذجًا مُلهمًا للأجيال القادمة من القاضيات.


وتجدر الإشارة إلى أن المستشارة يمنى محمد رضا بدير تُعد أول سيدة تتولى منصب مساعد رئيس هيئة قضايا الدولة لشئون المجلس الأعلى، حيث تشمل مهام هذا المنصب مراجعة وإعداد الملفات، وشرح الموضوعات المقدمة إلى المجلس الأعلى بهيئة قضايا الدولة، وتنفيذ قراراته، وتنظيم جلساته إلكترونيًا، بما يدعم سرعة الإنجاز ودقة الأداء، ويضمن نزاهة وسرية القرارات، وذلك وفقًا للقواعد واللوائح المنظمة لعمل المجلس الأعلى بهيئة قضايا الدولة.

