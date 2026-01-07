القومي للمرأة يهنئ يمنى محمد رضا بدير لتوليها منصب مساعد رئيس هيئة قضايا الدولة

يتقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار، وجميع عضواته وأعضائه ونائبته، بخالص التهاني إلى المستشارة يمنى محمد رضا بدير بمناسبة توليها منصب مساعد رئيس هيئة قضايا الدولة لشئون المجلس الأعلى، كأول سيدة تتولى هذا المنصب الرفيع.



ووجهت المستشارة أمل عمار خالص الشكر والتقدير إلى المستشار حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة على دعمه المستمر لتمكين المرأة داخل الهيئة، وثقته في كفاءات القاضيات، وحرصه على إتاحة الفرص المتكافئة لتوليهن المناصب القيادية، بما يعكس توجه الدولة نحو ترسيخ مبادئ الكفاءة والنزاهة وتعزيز دور المرأة في المنظومة القضائية.



كما أعربت المستشارة أمل عمار عن فخرها واعتزازها بهذا الاختيار، مؤكدةً أن تولي المستشارة يمنى بدير هذا المنصب يُعد تتويجًا لمسيرتها القضائية المتميزة، ويعكس الثقة في كفاءات المرأة المصرية وقدرتها على تقلد أرفع المناصب القيادية، في ظل دعم القيادة السياسية لتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في مختلف مواقع صنع القرار. وأكدت أن هذا الإنجاز يمثل خطوة جديدة في مسيرة تمكين المرأة داخل الجهات والهيئات القضائية، ونموذجًا مُلهمًا للأجيال القادمة من القاضيات.



وتجدر الإشارة إلى أن المستشارة يمنى محمد رضا بدير تُعد أول سيدة تتولى منصب مساعد رئيس هيئة قضايا الدولة لشئون المجلس الأعلى، حيث تشمل مهام هذا المنصب مراجعة وإعداد الملفات، وشرح الموضوعات المقدمة إلى المجلس الأعلى بهيئة قضايا الدولة، وتنفيذ قراراته، وتنظيم جلساته إلكترونيًا، بما يدعم سرعة الإنجاز ودقة الأداء، ويضمن نزاهة وسرية القرارات، وذلك وفقًا للقواعد واللوائح المنظمة لعمل المجلس الأعلى بهيئة قضايا الدولة.