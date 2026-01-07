عرضت قناة القاهرة الإخبارية، خبرا عاجلا يفيد بأن هناك غارة إسرائيلية تستهدف سيارة بالقطاع الغربي للجنوب اللبناني.

وقال أحمد سنجاب، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من بيروت، إن التطورات السياسية والأمنية في لبنان تتسارع، خاصة فيما يتعلق بانسحاب قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) المقرر نهاية العام الجاري وفق قرار مجلس الأمن الدولي الأخير.

وأوضح سنجاب، خلال مداخلة مع الإعلامي همام مجاهد، على قناة القاهرة الإخبارية، أن لبنان يواجه قلقاً بالغاً من انتهاء عمل اليونيفيل بعد عقود من الوجود الدولي في جنوب لبنان، ويبحث حالياً عن تأمين قوة دولية بديلة لدعم الجيش اللبناني في المنطقة، خصوصاً جنوب نهر الليطاني، مضيفا أن الرئيس اللبناني جوزيف عون أكد أن لبنان يرحب بأي قوة دولية تحل محل اليونيفيل لتبدأ عملها مطلع العام المقبل، مشدداً على أهمية استمرار الدعم العسكري والتقني الدولي لضمان الاستقرار في الجنوب اللبناني.

وعلى الصعيد العسكري، أشار سنجاب إلى أن اجتماع اللجنة التقنية العسكرية (الميكانيزم) الذي ضم ممثلين عن الجيش الأمريكي والجيش الفرنسي والجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة انتهى قبل دقائق، دون حضور المدنيين من الجانب اللبناني أو الإسرائيلي، مضيفا أن هذا يُعد تراجعاً في مستوى الاجتماعات مقارنة بالدورات السابقة، حيث كان حضور المدنيين يعطي انطباعاً بإمكانية التفاوض المباشر بين لبنان وإسرائيل.

وتزامن الاجتماع مع سلسلة اعتداءات إسرائيلية عنيفة على الأراضي اللبنانية، ما يزيد من التوتر في الجنوب اللبناني ويعزز الحاجة لوجود قوة دولية بديلة لليونيفيل، بحسب المراسل.