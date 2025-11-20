خوفا من انضمامه للأهلي .. الزمالك يعرض 25 مليون على نجم الفريق للتجديد

أكد الإعلامي أحمد شوبير نجم الاهلي والمنتخب السابق ان الزمالك عرض على محمد السيد لاعب الفريق 25 مليون جنيه في 5 سنوات من أجل تجديد عقده مع الفريق الذي ينتهي بنهاية الموسم.

وأضاف أن محمد السيد يرغب في الحصول على مقدم تعاقد من نادي الزمالك للموافقة على التجديد وهو ما تسبب في تعطيل المفاوضات وملف التجديد حتى هذه اللحظة مشددا أن الزمالك يسعي لحسم الأمر خوفا من سعي الاهلي لضم اللاعب.

وتالع أن هناك أزمة للاعب محمد السيد تتمثل في غياب اللاعب عن المشاركة في المباريات مع الفريق الأبيض بسبب عدم التجديد مشددا أنه يجب على نادي الزمالك الاستفادة من خدماته.

وتابع أن الزمالك يدرس إمكانية ضم أحمد عيد لاعب الفريق السابق وفريق المصري البورسعيدي الحالي.

وتابع أن أحمد عيد يعد من العناصر التي ظهرت بشكل جيد مع المنتخب الأوليمبي، كما يعتمد عليه حسام حسن المدير الفني للمنتخب الاول في بعض الفترات