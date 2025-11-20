قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ضغوط متزايدة على كندا لتأمين الوقود النووي | اعرف السبب
انتخابات مجلس النواب 2025 .. ضوابط نزاهة عملية الفرز وحق الاعتراض للمترشحين
سعر العملات الأجنبية والعربية مساء اليوم الجمعة 21-11-2025
بالإنفوجراف .. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع
صدمة في تل أبيب.. تهديدات علنية باغتيال علماء إسرائيليين مقابل أموال طائلة
إضاءة برج نانجينغ أحد أبرز رموز العمارة الصينية التقليدية باسم محافظة الجيزة
خالد النبوى يوجه رسالة لحسين فهمي بعد تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي
عم الولاد | ضبط المتهمين بإصابة أب وأبنائه الثلاثة بطلقات نارية في صلاة الجمعة بقنا
رابطة البريميرليج تعلن موعد انطلاق موسم 2026/27 وتوضح تأثير كأس العالم 2026
مدير التعاقدات حسم الجدل.. هل ينتقل وسام أبو علي إلى بيراميدز؟
وزير السياحة: 1.5 مليون سائح ألماني يزورون مصر خلال أكتوبر الماضي
الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة على الطرق خلال الساعات المقبلة
رياضة

سيطرة عربية.. تفاصيل 16 جائزة في حفل الكاف لـ الأفضل بـ 2025

أشرف حكيمي
أشرف حكيمي
يسري عازي

أقيمت مساء أمس الأربعاء حفل جوائز الكاف 2025 في المغرب بـ الرباط، المُقدم من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”بحضور لفيف من الشخصيات السياسية والرياضية البارزة.

وحضر حفل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف لـ جوائز الأفضل في القارة السمراء رئيس تنزانيا سامية حسن رئيس أوغندا يويري موسيفيني ورئيس كينيا وليام روتو والسويسري جياني إنفاتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا.

وغاب عن حفل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف لـ جوائز الأفضل في القارة السمراء الثنائي محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي وفيكتور أوسيمين المحترف بالدوري التركي رغم ترشيحهم بـ جائزة أفضل لاعب في إفريقيا.

وتوج المغربي أشرف حكيمي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا عن عام 2025.

وسيطرت المغرب على جوائز الأفضل فى قارة إفريقيا الذي أقيمت فعالياته فى الرباط وحصلت على 6 جوائز أبرزها أفضل لاعب فى القارة السمراء.

وشهد حفل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف لـ جوائز الأفضل في القارة السمراء منح 16 جائزة للرجال والسيدات جاءت على النحو التالي: 

أفضل لاعب في أفريقيا: أشرف حكيمي 

أفضل لاعبة في أفريقيا : غزلان الشباك 

أفضل لاعب في مسابقات الأندية: ابراهيم مايلي 

أفضل حارس مرمى: ياسين بونو 

أفضل حارسة مرمى: تشياماكا ندوزي 

أفضل لاعب شاب: عثمان معَمّا

أفضل لاعبة شابة: دُنى المدني 

مدرب العام: بوبِستا المدير الفني لـ منتخب الرأس الأخضر

منتخب العام: منتخب المغرب تحت 20 سنة 

منتخب السيدات للعام: نيجيريا 

نادي العام: بيراميدز 

أفضل لاعب داخل إفريقيا الكونغولي فيستون مايلي 

أفضل حكم رجال في أفريقيا : عمر أرتان 

أفضل حكمة سيدات في أفريقيا : شاميرا نابادّا 

جائزة الكاف للتميز

رئيس كينيا وليام روتو 

رئيس تنزانيا سامية حسن رئيس أوغندا يويري موسيفيني 

جائزة هدف العام: كليمان مزيزي لاعب فريق يانج أفريكانز التنزاني 

الكاف حكيمي فيستون مايلي بيراميدز منتخب المغرب

