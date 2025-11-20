سيطرة عربية.. تفاصيل 16 جائزة في حفل الكاف لـ الأفضل بـ 2025

أقيمت مساء أمس الأربعاء حفل جوائز الكاف 2025 في المغرب بـ الرباط، المُقدم من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”بحضور لفيف من الشخصيات السياسية والرياضية البارزة.



وحضر حفل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف لـ جوائز الأفضل في القارة السمراء رئيس تنزانيا سامية حسن رئيس أوغندا يويري موسيفيني ورئيس كينيا وليام روتو والسويسري جياني إنفاتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا.



وغاب عن حفل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف لـ جوائز الأفضل في القارة السمراء الثنائي محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي وفيكتور أوسيمين المحترف بالدوري التركي رغم ترشيحهم بـ جائزة أفضل لاعب في إفريقيا.



وتوج المغربي أشرف حكيمي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا عن عام 2025.



وسيطرت المغرب على جوائز الأفضل فى قارة إفريقيا الذي أقيمت فعالياته فى الرباط وحصلت على 6 جوائز أبرزها أفضل لاعب فى القارة السمراء.



وشهد حفل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف لـ جوائز الأفضل في القارة السمراء منح 16 جائزة للرجال والسيدات جاءت على النحو التالي:



أفضل لاعب في أفريقيا: أشرف حكيمي



أفضل لاعبة في أفريقيا : غزلان الشباك



أفضل لاعب في مسابقات الأندية: ابراهيم مايلي



أفضل حارس مرمى: ياسين بونو



أفضل حارسة مرمى: تشياماكا ندوزي



أفضل لاعب شاب: عثمان معَمّا



أفضل لاعبة شابة: دُنى المدني



مدرب العام: بوبِستا المدير الفني لـ منتخب الرأس الأخضر



منتخب العام: منتخب المغرب تحت 20 سنة



منتخب السيدات للعام: نيجيريا



نادي العام: بيراميدز



أفضل لاعب داخل إفريقيا الكونغولي فيستون مايلي



أفضل حكم رجال في أفريقيا : عمر أرتان



أفضل حكمة سيدات في أفريقيا : شاميرا نابادّا



جائزة الكاف للتميز



رئيس كينيا وليام روتو



رئيس تنزانيا سامية حسن رئيس أوغندا يويري موسيفيني



جائزة هدف العام: كليمان مزيزي لاعب فريق يانج أفريكانز التنزاني