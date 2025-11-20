الزمالك يستعيد محمد شحاتة أمام زيسكو في الكونفدرالية

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعداداته لمواجهة نظيره زيسكو الزامبي مساء الأحد المقبل ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

واستقر المدير الفني للفريق أحمد عبد الرؤوف على الدفع بلاعب الوسط محمد شحاتة في التشكيلة الأساسية خلال المواجهة المرتقبة، بعد أن أثبت اللاعب جاهزيته الكاملة على المستويين الفني والبدني عقب فترة غياب طويلة بسبب الإصابة التي أبعدته عن المشاركة مع الفريق الأبيض.

ويعد شحاتة أحد العناصر الأساسية التي يعول عليها الجهاز الفني في منطقة الوسط، لما يتمتع به من إمكانيات فنية وقدرة على فرض السيطرة في منتصف الملعب والمساهمة في بناء الهجمات بشكل فعّال.

ويهدف عبد الرؤوف من إشراك اللاعب بشكل كامل إلى تعزيز خيارات الزمالك في وسط الملعب، وتحقيق التوازن المطلوب بين النواحي الدفاعية والهجومية قبل المواجهة القارية المهمة.