شديد الاحترام.. شوبير ينعى الراحل خالد شبانة

نعى الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، خالد شبانة، رئيس قطاع النيل للقنوات المتخصصة الذي وافته المنية أمس، الأربعاء.

وكتب شوبير عبر “فيسبوك”: "خالص العزاء للزميل العزيز محمد شبانة في وفاة المغفور له خالد شبانة، شقيقه وزميلنا، شديد الاحترام، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وفاة خالد شبانة

وقالت الوطنية للإعلام فى بيانها: “فقدنا قيمة إعلامية متميزة أسهمت بشكل كبير فى تطوير العمل بقنوات النيل المتخصصة، وكان يتمتع بحسن الخلق ومحبة واحترام زملاء العمل”.

وأضافت: “رحم الله الإعلامي خالد شبانة، وتتقدم الوطنية للإعلام بخالص العزاء والمواساة لأسرته ولجميع أسرة العمل الإعلامى، وندعو الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته”.