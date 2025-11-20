مصدر بالزمالك يوضح حقيقة استبعاد محمد السيد من تدريبات الفريق

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك حقيقة ما تردد حول استبعاد محمد السيد، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم، من المشاركة في المران الجماعي خلال الفترة الماضية.

وأكد المصدر أن اللاعب يشارك بشكل طبيعي في تدريبات الفريق دون صدور أي قرار من الجهاز الفني أو الإدارة بإعادته لقطاع الناشئين، مشددًا على أن كل ما يُثار في هذا الشأن غير صحيح.

وأوضح أن ملف تجديد عقد محمد السيد لا يزال مفتوحًا ولم يُحسم حتى الآن، إلا أن هذا الأمر لا يرتبط مطلقًا بمشاركته في التدريبات أو بموقفه الفني داخل الفريق.

وأشار المصدر إلى أن عدم وجود اللاعب في بعض المباريات يعود لرؤية الجهاز الفني بقيادة المدير الفني، والذي يمتلك حق تحديد قائمة المباريات وفق احتياجاته وخططه الفنية فقط، دون أي أسباب أخرى.

وأضاف أن الجهاز الفني يقدر إمكانيات اللاعب، وأن مشاركته في الفترة المقبلة ستتوقف على جاهزيته الفنية والبدنية ومدى حاجة الفريق له خلال المنافسات القادمة.