خالد الغندور يثير الجدل بمنشور غامض على «فيسبوك»

أثار الإعلامي خالد الغندور الجدل، في أحدث ظهور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب الغندور، في منشور على صفحته: "لا يستطيع أحد أن يكسب الجميع".

من جانب آخر، علق الإعلامي خالد الغندور، على عدم فوز محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، بأفضل لاعب في أفريقيا لعام 2025.

وكتب الغندور عبر حسابه على “فيسبوك”: “لما تكون أحسن لاعب في الدوري الإنجليزي، أقوى دوري في العالم، وتكون هداف الدوري، وتكون مرشح لأفضل لاعب في العالم، والوحيد من العرب وأفريقيا من ال4 الأفضل في العالم، ومفاجأة من العيار الثقيل تلاقي نفسك مش أحسن لاعب في أفريقيا، على طول تقعد في البيت وتقعد تلعب مع بنتك وانت بتضحك”.