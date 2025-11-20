إيشو يطالب الزمالك بحسم مصيره.. والإعارة مرهونة برفع إيقاف القيد

طلب أحمد عبد الرحيم "إيشو"، لاعب الفريق الأول الشاب بنادي الزمالك، من إدارة الكرة تحديد موقفه خلال الفترة المقبلة، سواء بالسماح له بالخروج على سبيل الإعارة في يناير أو بالموافقة على رحيله نهائيًا في حال وصول عرض مناسب، مؤكدًا رغبته في حسم مستقبله بسبب قلة مشاركاته ورغبته في اللعب بصورة مستمرة للحفاظ على مستواه.

وكشفت مصادر داخل النادي أن الجهاز الفني يدرس بالفعل إمكانية خروج إيشو وعدد من اللاعبين الشباب للإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية، إلا أن اتخاذ أي قرار رسمي يظل مرتبطًا برفع إيقاف القيد عن النادي أولًا.

وفي حال استمرار أزمة القيد، سيتمسك الزمالك بجميع لاعبيه في مختلف المراكز، مما يعني توقف أي خطط تخص الإعارات أو التعاقدات الجديدة لحين حل الأزمة المالية والقانونية المتعلقة بالقيد.