رياضة

اتفاق بين أيمن يونس وحسين لبيب على مباراة ودية لدعم أسرة محمد صبري

ملك موسى

كشف أيمن يونس نجم الزمالك السابق عن توصله لاتفاق مع حسين لبيب رئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء، لتنظيم مباراة ودية بين فريق الزمالك ونجوم الدوري المصري خلال فترة توقف الدوري المقبلة، على أن يخصص دخل المباراة لأسرة الراحل محمد صبري نجم الأبيض السابق.

وأكد أيمن يونس أنه سيتم التحرك خلال الأيام القليلة المقبلة للحصول على الموافقات الخاصة بإقامة المباراة، والاتفاق مع أندية الدوري المصري بشأن النجوم التي ستشارك في اللقاء المرتقب. 

جدير بالذكر أن مجلس إدارة نادي الزمالك قرر صرف معاش شهري، لأسرة الراحل محمد صبري، تقديرًا للمسيرة للنجم الراحل، وما قدمه للنادي من عطاء وإخلاص على مدار سنوات طويلة، سواء لاعبًا أو مدربًا بجانب عمله في قناة النادي.

كما تم التنسيق مع إدارة قناة نادي الزمالك لصرف الراتب الشهري للراحل محمد صبري حتى نهاية عقده

