اتفاق بين أيمن يونس وحسين لبيب على مباراة ودية لدعم أسرة محمد صبري

كشف أيمن يونس نجم الزمالك السابق عن توصله لاتفاق مع حسين لبيب رئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء، لتنظيم مباراة ودية بين فريق الزمالك ونجوم الدوري المصري خلال فترة توقف الدوري المقبلة، على أن يخصص دخل المباراة لأسرة الراحل محمد صبري نجم الأبيض السابق.

وأكد أيمن يونس أنه سيتم التحرك خلال الأيام القليلة المقبلة للحصول على الموافقات الخاصة بإقامة المباراة، والاتفاق مع أندية الدوري المصري بشأن النجوم التي ستشارك في اللقاء المرتقب.

جدير بالذكر أن مجلس إدارة نادي الزمالك قرر صرف معاش شهري، لأسرة الراحل محمد صبري، تقديرًا للمسيرة للنجم الراحل، وما قدمه للنادي من عطاء وإخلاص على مدار سنوات طويلة، سواء لاعبًا أو مدربًا بجانب عمله في قناة النادي.

كما تم التنسيق مع إدارة قناة نادي الزمالك لصرف الراتب الشهري للراحل محمد صبري حتى نهاية عقده

يصل إلى القاهرة اليوم الخميس، طاقم التحكيم الجيبوتي المكلف بإدارة مباراة الزمالك أمام زيسكو الزامبي، المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويتكون طاقم التحكيم من، محمد ديراني حكم ساحة، ويعاونه كل من، ليبان عبد الرازق أحمد، و رشيد وايس بوراله مساعدين و محمود ناصر حسين حكم رابع، واختار "كاف" الليبي عمر جمعة عبد السيد مراقبًا عامًا على المباراة.

ويستضيف الزمالك نظيره زيسكو الزامبي في التاسعة مساء يوم الأحد الموافق 23 نوفمبر الجاري على ستاد القاهرة الدولي.

حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك يوم 25 نوفمبر الجاري موعدًا للسفر إلى جنوب أفريقيا استعدادًا لمواجهة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.

ويحل الزمالك ضيفًا على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في الجولة الثانية لدور المجموعات، في تمام الثالثة عصر يوم السبت الموافق 29 نوفمبر الجاري على ستاد بيتر موكابا بمدينة بولوكواني.

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية، والتي تضم معه أندية المصري، وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي وزيسكو يونايتد الزامبي.