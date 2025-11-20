بيراميدز يكشف مفاجأة بشأن انتقال إبراهيم عادل للأهلي

كشف عمرو بسيوني، مدير التعاقدات بنادي بيراميدز، عن حقيقة وجود بند يمنع إبراهيم عادل، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجزيرة الإماراتي، من العودة للدوري المصري لأي نادي غير بيراميدز.

وترددت في الأيام الماضية أنباء عن رغبة النادي الأهلي في التعاقد مع إبراهيم عادل، خلال الفترة المقبلة.

وقال عمرو بسيوني، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «أون سبورت»: «لا يوجد بند يمنع إبراهيم عادل، من العودة لأي نادي في الدوري المصري مستقبلاً».

وأضاف: « لن يحصل نادي بيراميدز على نسبة من إعادة بيع إبراهيم عادل، مستقبلاً».