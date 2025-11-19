بعد طلب ولي العهد السعودي.. ترامب يعلن تدخله لإنهاء الحرب في السودان

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، عزمه بدء العمل على إنهاء الحرب في السودان، بعد أن طلب منه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان المساعدة في وقف النزاع المستمر منذ أكثر من عامين.

لم يكن يعتزم الانخراط في ملف السودان

وخلال مشاركته في منتدى أميركي-سعودي للأعمال، قال ترامب إن "سمو الأمير يريد مني القيام بشيء حاسم يتعلق بالسودان"، موضحاً أنه لم يكن يعتزم الانخراط في الملف السوداني لأنه يعتقد أن الوضع هناك "فوضوي وخارج عن السيطرة".

وتابع الرئيس الأميركي: "لكنني أرى مدى أهميته بالنسبة إليكم ولعدد كبير من أصدقائكم في القاعة، سنبدأ العمل على ملف السودان"، مشيراً بذلك إلى تأثره بعلاقته الوثيقة مع ولي العهد السعودي، الذي استقبله بحفاوة في البيت الأبيض الثلاثاء.