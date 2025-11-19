قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ذروة في ارتفاع درجات الحرارة .. الأرصاد تصدر بيانا مهما بشأن طقس الأيام القادمة
عودة عاشور .. قائمة الأهلي لمواجهة شبيبة القبائل بدوري أبطال إفريقيا
مصاريفها فوق الـ 70 ألف جنيه | الأهالي يطالبون بإعدام المعتدين على تلاميذ مدرسة السلام
التصويت الاثنين المقبل بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.. اعرف لجنتك بالرقم القومي
بث مباشر .. الوطنية تتابع مع السفارات سير العملية الانتخابية
تشكيل أهلي جدة ضد القادسية في الدوري السعودي
بعد زيارة أعضاء المجلس .. أشرف زكي يتراجع عن استقالته نقيبًا للممثلين
وفاة 18 شخصا وإصابة 21 آخرين في انفجار مصنع بولاية البنجاب الباكستانية
فيروس ماربورغ يثير ذعر إثيوبيا وسط مخاوف من انتشار العدوى .. ما القصة؟
30 ساعة تحقيق.. مواجهة نارية بين الضحايا والمتهمين في واقعة مدرسة السلام
مطلّعش الكتاب بسرعة .. مدرس متهم بضرب طفل بخرطوم في عينه بأوسيم
هذه الفتوى نسبت زورًا للدكتور علي جمعة.. أزهري ينفعل على خبير أبراج
صدمة في تركيا.. مادة كيميائية وراء وفاة أسرة ألمانية

ملك ريان

كشفت التحقيقات الأولية في تركيا عن معطيات جديدة بشأن وفاة أسرة ألمانيا مكونة من أربعة أفراد خلال رحلة سياحية إلى إسطنبول، بعد أن كان الاعتقاد الاول يشير إلى تسمم غذائي. 

وأفاد تقرير صادر عن معهد الطب الشرعي بأن سبب الوفاة يرجح أنه ناجم عن التعرض لمادة كيميائية داخل الفندق الذي أقامت فيه الأسرة، وفق ما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية TRT.

وكانت الأسرة القادمة من مدينة هامبورغ قد وصلت إلى إسطنبول قبل يومين من تدهور حالتهم الصحية بشكل مفاجئ يوم الأربعاء الماضي .. وضمت الأسرة الأب البالغ من العمر ثمانية وثلاثين عاما، والأم ' جيدم بوجاك ' البالغة سبعة وعشرون عاما، وطفلتيهما ' ماسال ' ذات الثلاثة أعوام، و ' كادير ' البالغ من العمر ستة أعوام وتم نقلهم إلى المستشفى بعد إصابتهم بإعياء شديد وقيء حاد داخل الفندق.

وكانت التقديرات الأولى تشير إلى احتمال تعرضهم لتسمم غذائي بعد توجههم في الثاني عشر من نوفمبر إلى منطقة بشكتاش لتجربة أطعمة محلية 

لكن النتائج الأولية للطب الشرعي غيرت مسار التحقيق، بعدما أشارت إلى احتمال تعرض الأسرة لمواد كيميائية تستخدم عادة في مكافحة الحشرات داخل الفندق. 

وتجرى حاليا تحاليل إضافية لتحديد نوع المادة ودرجة خطورتها.

 ورغم عدم استبعاد فرضية التسمم الغذائي بشكل كامل، فإن احتمال حدوثه بات ضعيفا وفقا للتقارير التركية.

ونقل سائق سيارة الأجرة الذي نقل الأسرة إلى المستشفى أنهم كانوا في حالة هلع، مشيرا إلى أن الطفلة كانت تتقيأ بشكل متواصل وأن الأم بدت فاقدة للوعي تقريبا. 

وأوضح أن الأب أخبره بأنهم ربما تناولوا شيئا أثر عليهم بشكل مفاجئ، وطلب منه التوجه إلى أقرب مستشفى بسرعة.

وتوفي الطفلان مساء يوم الأربعاء، ثم توفيت الأم يوم الجمعة، بينما فارق الأب الحياة يوم الاثنين نتيجة التدهور نفسه في الحالة الصحية.

وفي تطور آخر، ذكرت صحيفة بيرغون أن سائحين آخرين يقيمان في الفندق ذاته تم نقلهما إلى المستشفى يوم السبت بعد ظهور أعراض مشابهة، مما عزز الشكوك حول وجود مصدر خطر داخل الفندق.

وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن التحقيق يجرى بشكل شامل وأن النتائج النهائية ستعلن فور اكتمالها. 

كما أشارت وكالة الأناضول إلى توقيف أحد عشر مشتبها بهم، وصدر لاحقا أمر قضائي باحتجاز أربعة منهم، بينهم بائعو حلويات وبائع محار وأحد مقدمي الطعام وصاحب مقهى .

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

صواريخ كينجال

أغنية تهزم صاروخ بوتين .. سلاح روسي بـ7.7 مليون جنيه إسترليني يسقط بنغمة ساخرة

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الجمعة 21 نوفمبر 2025 في مصر

عمرو عبدالجليل

عمرو عبدالجليل: إسكندرية كمان وكمان كان بدايتي وبعدها جلست بالبيت

الانتخابات

هيثم عمران: المشاركة السياسية جزء أصيل من ثقافة المواطن وانتمائه للدولة

جانب من الحلقة

سر حضور السادات ومبارك زفاف محمد لطفي منصور.. كواليس تكشف لأول مرة

كارثة غير متوقعة.. احذري تخزين الثوم والخبز في الثلاجة

تخزين الثوم والخبز في الثلاجة
تخزين الثوم والخبز في الثلاجة
تخزين الثوم والخبز في الثلاجة

أخطاء شائعة في قياس ضغط الدم.. تؤدي لتشخيص خاطئ وعلاج غير ضروري

نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي

دماغ صناعية حقيقية

من الخيال للواقع .. علماء ينجحون في بناء نسيج دماغي بدون مواد حيوانية

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

