ترامب يعلن بدء أعمال بناء F-47 أحدث طائرة مقاتلة من الجيل السادس

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال منتدى الاستثمار الأمريكي السعودي، اليوم الأربعاء، أن شركة "بوينغ" بدأت الأعمال لبناء أحدث طائرة مقاتلة من نوع "إف 47" من الجيل السادس، بحسب قناة روسيا اليوم.

وطالب ترامب مجمع الصناعات العسكرية الأمريكية بزيادة الإنتاج، معتبرا أن جميع الدول في العالم تقبل على شراء الأسلحة الأمريكية.

وقال ترامب: "لدينا تأخر في تنفيذ الطلبات لأنها (الأسلحة) جيدة لهذا الحد، ويرغب كل بلد في اقتناء صواريخنا وطائراتنا، وهم يريدون كل ما نمتلكه، لذا علينا أن نصنع بوتيرة أسرع".

وسبق أن اعترفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، بأن الولايات المتحدة تتأخر في تلبية طلبات الدول الأخرى التي تشتري الأسلحة الأمريكية، وأنها بحاجة إلى تجديد مخزونات الأسلحة الخاصة بها في الوقت ذاته.