أخبار البلد

مصر وروسيا توقعان عقد توريد الوقود النووي لمحطة الضبعة

أ ش أ

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه تم تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الأولى وتوقيع أمر توريد الوقود النووي لمحطة الضبعة النووية، بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس فلاديمير بوتين، رئيس دولة روسيا الاتحادية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس. 

وأكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مصر شهدت اليوم حدثًا عظيمًا ونقلة نوعية على مسار المشروع النووي للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، وأضاف، في كلمته من داخل محطة الضبعة، أن تركيب وعاء ضغط المفاعل وتوقيع أمر توريد الوقود النووي مع الجانب الروسي يعد خطوة استراتيجية جديدة في مسار المشروع، وعلى طريق امتلاك أول محطة نووية لتوليد الطاقة الكهربائية. 

وقال عصمت: "لتسمح لي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أن أحمل إليكم شكر أجيال عاشت المشروع النووي حلمًا، وامتنان أجيال عاشته فكرةً، وعرفان أجيال عاشته أمنيةً"، موجّهًا عظيم الشكر إلى فخامة الرئيس السيسي، الذي منح هذا الجيل هذه اللحظات التاريخية، حيث أصبح الحلم حقيقة، وتحولت الفكرة مشروعًا، وتجسدت الأمنية واقعًا، في المحطة النووية بالضبعة، كمشروع هو الأكبر في العالم تحت الإنشاء من حيث تنفيذ أربعة مفاعلات نووية في توقيت واحد بقدرة 4800 ميجاوات لتوليد الكهرباء.

وأضاف الوزير أن العلاقات ممتدة، والمسيرة طويلة من العمل المشترك، والشراكة الاستراتيجية بين مصر وروسيا الاتحادية، منوّهًا بأن التفاهم والثقة المتبادلة بين الزعيمين العظيمين أثمرت مشروعات عديدة مشتركة يُجرى العمل عليها، ودعمت تسريع وتيرة الإنجاز في مشروع المحطة النووية بالضبعة. 
وأشار إلى أن ما نشهده اليوم دليل واضح، حيث يُعد وعاء ضغط المفاعل من أهم وأضخم مكونات المفاعل النووي، ومهمته الجوهرية احتواء التفاعل والتشغيل الآمن. 

سلسلة من الإنجازات

وأوضح أن هناك سلسلة من الإنجازات سبقته على صعيد المشروع النووي، بدايةً من الصبة الخرسانية الأولى، ومرورًا بتركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدات النووية الأربع، وهو مؤشر حقيقي لمدى التنسيق والتعاون والتكامل بين شركاء العمل والنجاح القائمين على المشروع من الجانبين المصري والروسي. 

وأكد أن ما نلمسه ونشهده اليوم بموقع المحطة النووية بالضبعة لهو شاهد على عمل شاق لفرق وأطقم مدرّبة ومؤهلة تواصل الليل بالنهار لإنجاز المهمة.


ولفت عصمت إلى أن ما تشهده مصر حاليًا من إحياء لتاريخها وحضارتها العظيمة، وبناء لحاضرها، وصياغة شاملة لمستقبلها، وإطلاق العنان لقدرات وطموحات أبنائها، آخذةً بأحدث التكنولوجيات ومتطلبات العلم الحديث، مبعثه وعي عميق، ورؤية ثاقبة، وإرادة حرة، وقرار مستقل لقائد آمن بشعبه فآمن به شعبه، وصدق مع الله فألهمه صواب القرار، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي. 

وقدم عصمت التهنئة للعاملين بمناسبة العيد الخامس للطاقة النووية، الذي يأتي تخليدًا لتوقيع الاتفاقية الحكومية في 19 نوفمبر 2015، والتي أرست الأساس القانوني لإنشاء أول محطة نووية لإنتاج الكهرباء في مصر وتعزيز القدرات الوطنية في مجال التطبيقات النووية السلمية. 

وزارة الكهرباء الطاقة المتجددة محطة الضبعة النووية

