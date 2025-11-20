قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بدء توافد الفنانين إلى السجادة الحمراء لختام مهرجان القاهرة السينمائي
المتهم الثاني في واقعة التعدي على أطفال مدرسة دولية بالسلام يعترف بالجريمة| تفاصيل مثيرة
واشنطن تضغط وزيلينسكي يصرخ: خطة ترامب السلام تفقدنا الكرامة
ذروة في ارتفاع درجات الحرارة .. الأرصاد تصدر بيانا مهما بشأن طقس الأيام القادمة
عودة عاشور .. قائمة الأهلي لمواجهة شبيبة القبائل بدوري أبطال إفريقيا
مصاريفها فوق الـ 70 ألف جنيه | الأهالي يطالبون بإعدام المعتدين على تلاميذ مدرسة السلام
التصويت الاثنين المقبل بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.. اعرف لجنتك بالرقم القومي
بث مباشر .. الوطنية تتابع مع السفارات سير العملية الانتخابية
تشكيل أهلي جدة ضد القادسية في الدوري السعودي
بعد زيارة أعضاء المجلس .. أشرف زكي يتراجع عن استقالته نقيبًا للممثلين
وفاة 18 شخصا وإصابة 21 آخرين في انفجار مصنع بولاية البنجاب الباكستانية
فيروس ماربرغ يثير ذعر إثيوبيا وسط مخاوف من انتشار العدوى .. ما القصة؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ترامب: سألتقي ممداني غداً في البيت الأبيض

فرناس حفظي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن عمدة مدينة نيويورك المنتخب، زهران ممداني، طلب مقابلته. 

وأضاف ترامب أن اللقاء سيُعقد غدًا في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض.

 من جانب آخر، في مشهد جمع بين السياسة والرياضة على أعلى مستوى، خطف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الأنظار بعد ظهورهما سويًّا داخل أروقة البيت الأبيض، في مقطع رسمي نشره الحساب الخاص بالمقر الرئاسي.

رونالدو ضمن وفد ولي العهد السعودي 
وجاءت زيارة رونالدو إلى واشنطن ضمن الوفد المرافق لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حيث حظي اللاعب باستقبال رئاسي يعكس مكانته العالمية.

ويأتي هذا الظهور بعد تصريحات سابقة أدلى بها رونالدو للإعلامي بيرس مورجان، أشاد فيها بترامب وبقدرته على قيادة التغيير.

اللافت أن الحساب الرسمي للبيت الأبيض علّق على الفيديو بجملة مختصرة لكنها مثيرة:

“Two GOATS.. CR7 x 45/47”

في تلميح مباشر إلى مكانة الثنائي كـ"أعظم من مرّ عبر العصور"، مع دمج لقب رونالدو الشهير "CR7" برقم رئاسة ترامب 45 و47، في إشارة لعودته للمنصب.

هذا اللقاء الفريد، الذي جمع رمزًا رياضيًا عالميًا بأحد أكثر رؤساء أمريكا تأثيرًا وإثارة للجدل، أضفى بعدًا جديدًا على الزيارة الرسمية، وخلق حالة واسعة من التفاعل عبر منصات التواصل الاجتماعي، ليصبح الحدث واحدًا من أبرز لحظات واشنطن في هذا اليوم.

