المتهم الثاني في واقعة التعدي على أطفال مدرسة دولية بالسلام يعترف بالجريمة| تفاصيل مثيرة
واشنطن تضغط وزيلينسكي يصرخ: خطة ترامب السلام تفقدنا الكرامة
ذروة في ارتفاع درجات الحرارة .. الأرصاد تصدر بيانا مهما بشأن طقس الأيام القادمة
عودة عاشور .. قائمة الأهلي لمواجهة شبيبة القبائل بدوري أبطال إفريقيا
مصاريفها فوق الـ 70 ألف جنيه | الأهالي يطالبون بإعدام المعتدين على تلاميذ مدرسة السلام
التصويت الاثنين المقبل بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.. اعرف لجنتك بالرقم القومي
بث مباشر .. الوطنية تتابع مع السفارات سير العملية الانتخابية
تشكيل أهلي جدة ضد القادسية في الدوري السعودي
بعد زيارة أعضاء المجلس .. أشرف زكي يتراجع عن استقالته نقيبًا للممثلين
وفاة 18 شخصا وإصابة 21 آخرين في انفجار مصنع بولاية البنجاب الباكستانية
فيروس ماربورغ يثير ذعر إثيوبيا وسط مخاوف من انتشار العدوى .. ما القصة؟
30 ساعة تحقيق.. مواجهة نارية بين الضحايا والمتهمين في واقعة مدرسة السلام
محافظات

ضرب مبرح| أب ينتهي حياة ابنته في مدينة رشيد بالبحيرة

ساندي رضا

شهدت مدينة رشيد بمحافظة البحيرة حادثة هزّت مشاعر الأهالي فى واقعة مؤسفة، بعدما أقدم أب على الاعتداء بالضرب المبرح على ابنته، ما أسفر عن وفاتها في الحال ، بسبب خلافات أسرية .

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من مستشفى رشيد العام يفيد بوصول فتاة تُدعى نعمة . إ ، 14 عامًا، جثة هامدة، وبجسدها آثار اعتداء عنيف وكدمات وسحجات متفرقة تشير إلى تعرضها للضرب بقسوة.

وانتقلت قوة من رجال الشرطة إلى المستشفى، وبفحص البلاغ وإجراء التحريات تمكنت من ضبط الأب المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وتولت النيابة العامة التحقيق ، وكلفت جهات البحث التحري عن ملابسات الحادث وظروفه تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

تخزين الثوم والخبز في الثلاجة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
السيارات الكهربائية
الكونجرس الأمريكي
