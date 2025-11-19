ضرب مبرح| أب ينتهي حياة ابنته في مدينة رشيد بالبحيرة

شهدت مدينة رشيد بمحافظة البحيرة حادثة هزّت مشاعر الأهالي فى واقعة مؤسفة، بعدما أقدم أب على الاعتداء بالضرب المبرح على ابنته، ما أسفر عن وفاتها في الحال ، بسبب خلافات أسرية .

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من مستشفى رشيد العام يفيد بوصول فتاة تُدعى “نعمة . إ ”، 14 عامًا، جثة هامدة، وبجسدها آثار اعتداء عنيف وكدمات وسحجات متفرقة تشير إلى تعرضها للضرب بقسوة.

وانتقلت قوة من رجال الشرطة إلى المستشفى، وبفحص البلاغ وإجراء التحريات تمكنت من ضبط الأب المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وتولت النيابة العامة التحقيق ، وكلفت جهات البحث التحري عن ملابسات الحادث وظروفه تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.