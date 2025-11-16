قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
منافس الأهلي في ورطة.. تفاصيل أزمة مثيرة بين الجيش الملكي والكاف
مفاجأة في خريطة صفقات النادي الأهلى الشتوية.. ما الجديد؟
منها C4 وأوربان كروزر.. 5 سيارات شبابية 2026 في السوق المصري | صور
مصر للطيران تستضيف اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي للنقل الجوي بالقاهرة في مارس
خالد النبوي في حوار خاص "من نجم شاب إلى أيقونة سينمائية".. بالقاهرة السينمائي
أسامة حسن لـ حسام حسن: أنت نجم في اللعب بس
جلسة نقاشية حول مرحلة ما بعد الإنتاج تجمع مراد مصطفى وشريف فتحي ضمن أيام القاهرة لصناعة السينما
نوفّي ودليل شرم الشيخ تتصدران خارطة طريق دولية لزيادة الاستثمارات المناخية
كنز في أعماق البحار.. اكتشاف كرة غامضة يحير العلماء| إيه الحكاية؟
تهيئة الأجواء لاستئناف الحوار ومنع التصعيد.. اتصالات مصرية رفيعة تبحث مستجدات الملف النووي الإيراني
ترامب يضخ استثمارات ضخمة في السندات بقيمة تتجاوز 82 مليون دولار خلال 6 أسابيع
تقرير عبري يكشف عن دولتين زودتا إسرائيل بالوقود خلال الحرب على غزة
تحذير من تطويل مدة سلق البيض.. هل يؤدي إلى التسمم؟

ريهام قدري


حذرت الدكتوة سماح نوح رئيس قسم الارشاد البيطري من تطويل مدة سلق البيض أكثر من اللازم، لأن المبالغة في السلق قد تؤدي إلى تغييرات غير مرغوبة في القيمة الغذائية والشكل والطعم، بل وقد يشير بعضها إلى مشكلات صحية محتملة عند تكرارها.


أضرار تطويل مدة سلق البيض


1. ظهور الهالة الخضراء حول الصفار
عند غلي البيض لفترة طويلة، يتفاعل الكبريت الموجود في بياض البيض مع الحديد في الصفار، ليكوِّن طبقة خضراء أو رمادية غير محببة.

 هي ليست خطيرة، لكنها دليل على أن البيض سُلِق أكثر من اللازم.
2. فقدان جزء من القيمة الغذائية
السلق المبالغ فيه قد يقلل من جودة البروتين ويؤثر على بعض الفيتامينات الحساسة للحرارة مثل فيتامين B.
3. طعم ورائحة غير مرغوبَين
قد يتحول البيض إلى رائحة كبريتية نفاذة نتيجة طول مدة السلق، مما يقلل من استساغته.
4. تغير القوام
السلق الزائد يجعل البياض مطاطيًا والصفار جافًا ومتفتتًا بدرجة غير مريحة.
المدة المثالية لسلق البيض
بيض مسلوق نصف سوى: 6–7 دقائق
سلق كامل: 9–12 دقيقة
أكثر من ذلك يُعد سلقًا زائدًا بدون فائدة.
نصيحة مهمة
احرصي على وضع البيض في ماء بارد بعد السلق مباشرة لإيقاف عملية الطهي ومنع ظهور الهالة الخضراء، وللحفاظ على القوام الأمثل.

أسعار السجائر اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025 في مصر.. قائمة كاملة مع التبغ المسخن

الأهلي كرة السلة

فضيحة جديدة تهز الساحة الرياضية .. الأهلي يضم لاعبًا سبق له اللعب في إسرائيل |تفاصيل

السيدة ميار نبيل

تحركات حكومية وتعاطف إلكتروني| حملة دعم للمصرية ميار نبيل بعد تضرّرها من زوجها في الإمارات

بعد بيان المالية.. موعد صرف مرتبات المعلمين والموظفين لشهر نوفمبر 2025

مهندس الإسكندرية

«ملوخية» وقُبلة ورحلة عُمرة .. والدة مهندس الإسكندرية تروي كواليس اللقاء الأخير مع نجلها

ظهور اللمبة الحمراء في عداد الكهرباء مسبوق الدفع: ماذا تعني وماذا تفعل؟

القبض على المتهمين

شاب يتعرض للضرب بالشوم والعصي أمام أسرته بالمنيا .. والتحقيق يكشف التفاصيل

المتهمين

القبض على المتهمين بترويج شائعة عن تزوير الانتخابات في المنيا | صور

الكويت

الكويت: 37% من الباحثين عن عمل يفضلون القطاع الخاص

السفارة الروسية بواشنطن

السفارة الروسية بواشنطن: الفرصة سانحة لتطبيع العلاقات الروسية الأمريكية

وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشئون الشباب في الكويت عبدالرحمن المطيري

وزير الإعلام الكويتي: ملتقى الصحفيات الخليجيات يُرسخ قيم التواصل والتعاون بين الأشقاء

بالصور

وزير الدفاع: القوات المسلحة تمتلك نظما قتالية حديثة قادرة على حماية الوطن

التكبيرات والهتافات نصرةً للأقصى .. صلاة الفجر تجمع آلاف المصلين في القدس | صور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتورة آمال إبراهيم

آمال إبراهيم تكتب: التسامح من منظور أسري.. رؤية مجلس الأسرة العربية في اليوم العالمي للتسامح

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بينوزم الثاني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تكريم فاروق حسني

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

