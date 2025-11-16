تحذير من تطويل مدة سلق البيض.. هل يؤدي إلى التسمم؟



حذرت الدكتوة سماح نوح رئيس قسم الارشاد البيطري من تطويل مدة سلق البيض أكثر من اللازم، لأن المبالغة في السلق قد تؤدي إلى تغييرات غير مرغوبة في القيمة الغذائية والشكل والطعم، بل وقد يشير بعضها إلى مشكلات صحية محتملة عند تكرارها.



أضرار تطويل مدة سلق البيض



1. ظهور الهالة الخضراء حول الصفار

عند غلي البيض لفترة طويلة، يتفاعل الكبريت الموجود في بياض البيض مع الحديد في الصفار، ليكوِّن طبقة خضراء أو رمادية غير محببة.

هي ليست خطيرة، لكنها دليل على أن البيض سُلِق أكثر من اللازم.

2. فقدان جزء من القيمة الغذائية

السلق المبالغ فيه قد يقلل من جودة البروتين ويؤثر على بعض الفيتامينات الحساسة للحرارة مثل فيتامين B.

3. طعم ورائحة غير مرغوبَين

قد يتحول البيض إلى رائحة كبريتية نفاذة نتيجة طول مدة السلق، مما يقلل من استساغته.

4. تغير القوام

السلق الزائد يجعل البياض مطاطيًا والصفار جافًا ومتفتتًا بدرجة غير مريحة.

المدة المثالية لسلق البيض

بيض مسلوق نصف سوى: 6–7 دقائق

سلق كامل: 9–12 دقيقة

أكثر من ذلك يُعد سلقًا زائدًا بدون فائدة.

نصيحة مهمة

احرصي على وضع البيض في ماء بارد بعد السلق مباشرة لإيقاف عملية الطهي ومنع ظهور الهالة الخضراء، وللحفاظ على القوام الأمثل.