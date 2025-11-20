سيد معوض عن انفعالات حسام حسن: مش دي اللي هتخليك مدرب كبير

أكد سيد معوض، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني يُعد أحد أهم اللاعبين في تاريخ الكرة المصرية، لكنه شدد على أن انفعالاته داخل الملعب تؤثر بشكل واضح على أداء اللاعبين.

وقال معوض خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار" مع الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة MBC مصر 2:

"في البداية خلينا نتفق إن حسام حسن من أهم لاعبي الكرة في تاريخ مصر، ودي مفيهاش أي خلاف، لكن انفعالات الكابتن حسام بتنتقل للاعبين وبتأثر على الأداء، وهضرب مثال بالكابتن حسن شحاتة، واحد من أساطير التدريب، كان بينفعل في الوقت المناسب فقط."

وأضاف: "مش الطبيعي إني أبقى متوتر ومتعصب طول الوقت، دا مش هيخليني مدرب كبير، أما بالنسبة للتجارب، فهناك لقاءات بتسمح بتعدل طريقة اللعب وتجرب أفكار جديدة، لكن في اللقاءات الأخيرة الوضع كان مختلف، وكان هناك أزمة دفاعية في اللقاء الأول أمام أوزبكستان".

وأوضح معوض: "الكابتن حسام اعتمد على لاعبين في غير مراكزهم، زي محمد حمدي في قلب الدفاع، ومروان عثمان بعيد عن مركز المهاجم الصريح، ولكن حسام حسن حر يلعب بأي طريقة وبأي أسماء، لكن مش من حقه يعترض على انتقاء المحليين لطريقة اللعب لو كان في مشاكل واضحة في الأداء والتشكيل".