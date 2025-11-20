البابا تواضروس يشهد اليوم الثاني من احتفالية "نيقية.. إيمان حي"

شهد قداسة البابا تواضروس الثاني مساء اليوم فعاليات اليوم الثاني لاحتفالية "نيقية.. إيمان حي" التي تقيمها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمناسبة مرور ١٧ قرنًا على انعقاد مجمع نيقية المسكوني الأول.

نيقية.. إيمان حي

وحضر الاحتفالية التي احتضنها مسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، عدد من الآباء المطارنة والأساقفة ووكيلي البطريركية بالقاهرة والإسكندرية، والكهنة والرهبان وأبناء إيبارشيات الوجه البحري والقناة والقطاعات الرعوية بالقاهرة والإسكندرية.

تضمنت الاحتفالية قصيدة شعرية من كلمات الشاعرة أمل غطاس تلاها أوبريت "ضد العالم" قدمه فريق كنيسة الشهيد أبي سيفين الأثرية بمصر القديمة الذي كتبت كلماته من واقع محاضر مجمع نيقية.

وشجع قداسة البابا فريق العمل مقدمًا الشكر لكل من كان له مجهود في إخراج العمل.