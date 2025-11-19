البابا تواضروس يلتقي مقرري لجان المجمع المقدس بتشكيلها الجديد

عقد قداسة البابا تواضروس الثاني اليوم اجتماعًا مع نيافة الأنبا يوأنس أسقف أسيوط وسكرتير المجمع المقدس، ومقرري اللجان الرئيسية للمجمع المقدس بعد إعادة تشكيلها.

البابا يلتقي مقرري لجان المجمع

جرى خلال الاجتماع استعراض أدوار وخطط كل لجنة ولجانها الفرعية حيث تم استحداث لجان فرعية جديدة لتحقيق مزيد التركيز وزيادة فاعلية عمل اللجان.

حضر اللقاء إلى جانب مقرري اللجان السكرتيرون المساعدون للمجمع المقدس أصحاب النيافة الأنبا إسطفانوس أسقف ببا والفشن والأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ والبراري والأنبا مارك أسقف باريس وشمالي فرنسا، والأنبا أبراهام الأسقف العام بإيبارشية لوس أنچلوس.