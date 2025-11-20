حبس شخصين متهمان بترويج المواد المخدرة في الجيزة

قررت جهات التحقيق، حبس شخصين في اتهامهما بترويج المواد المخدرة في الجيزة، 4 أيام.

جاء ذلك، بعد أن كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام هذين الشخصين للمواد المخدرة في الجيزة.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط الظاهرين بمقطع الفيديو (عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة)، وبحوزتهما (كمية لمخدرى "الآيس - البودر" فرد خرطوش).

وبمواجهتهما؛ اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، واتخذت الإجراءات القانونية إلى أن صدر القرار المتقدم.