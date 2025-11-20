فوائده وطريقة تحضير شوربة المشروم

شوربة المشروم سهلة وسريعة يمكنك اضافتها على مائدتك ، مليئة بالفوائد الغذائية ،لذا قدمتها الشيف ثريا الالفى عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، طريقة عمل شوربة المشروم.

طريقة عمل شوربة المشروم..

المقادير:

– علبة مشروم

– كيلو حليب

– حبة بصل صغيرة

– زبدة

– 3 ملاعق دقيق

– مكعب مرق الدجاج

– توابل (ملح ، فلفل أسود)

طريقة التحضير :

– احضري اناء وضعي بها الزبدة والبصل وشوحيهم قليلاً

– ضعي المشروم والتوابل ومكعب المرقة

– ضيفي الدقيق الى الحليب وقلبيهم جيداً ثم ضيفيهم للمشروم وقلبى جيدا

– اتركية على النار حتي الغليان ليصبح قوامة سميكاً.

فوائد المشروم:

– مصدر هام للبوتاسيوم

– خالي من الدهون تماما

– يساعد على تنظيم ضغط الدم

– يعالج امراض التهابات القولون

– علاج وقائي ضد السرطان

– غنى بالبروتين