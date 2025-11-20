فوائده وطريقة تحضير شوربة المشروم

شوربة المشروم سهلة وسريعة يمكنك اضافتها على مائدتك ، مليئة بالفوائد الغذائية ،لذا قدمتها الشيف ثريا الالفى عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، طريقة عمل شوربة المشروم.
طريقة عمل شوربة المشروم..
المقادير:
– علبة مشروم
– كيلو حليب
– حبة بصل صغيرة
– زبدة
– 3 ملاعق دقيق
– مكعب مرق الدجاج
– توابل (ملح ، فلفل أسود)
طريقة التحضير :
– احضري اناء وضعي بها الزبدة والبصل وشوحيهم قليلاً
– ضعي المشروم والتوابل ومكعب المرقة
– ضيفي الدقيق الى الحليب وقلبيهم جيداً ثم ضيفيهم للمشروم وقلبى جيدا
– اتركية على النار حتي الغليان ليصبح قوامة سميكاً.
فوائد المشروم:
– مصدر هام للبوتاسيوم
– خالي من الدهون تماما
– يساعد على تنظيم ضغط الدم
– يعالج امراض التهابات القولون
– علاج وقائي ضد السرطان
– غنى بالبروتين