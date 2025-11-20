قرار عاجل بشأن صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو بالجيزة

قررت جهات التحقيق، حبس صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن قيامها بأداء حركات إستعراضية بملابس خادشة للحياء وتقديم محتوى غير لائق يتنافى مع القيم المجتمعية.

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحتها بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن قيامها بأداء حركات إستعراضية بصورة خادشة للحياء وتقديم محتوى غير لائق يتنافى مع القيم المجتمعية.

عقب تقنين الإجراءات .. تم ضبط المذكورة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، وبمواجهتها إعترفت بقيامها بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحتها بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

