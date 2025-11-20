إصابة 15 عاملاً في حادث انقلاب أتوبيس تابع لإحدى الشركات بأكتوبر

أصيب 15 عاملاً إثر وقوع حادث انقلاب أتوبيس تابع لاحدي الشركات أعلى الطريق بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وأمر اللواء محمد مجدي أبو شميلة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بنقل ضحايا الحادث إلى المستشفى، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيقات.

وتلقى اللواء علاء فتحي - مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطاراً ، يفيد وقوع حادث انقلاب أتوبيس تابع لإحدى الشركات أعلى الطريق بمدينة 6 أكتوبر واصابة العمال.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بالجيزة إلى موقع الحادث، وتبين من خلال المعاينة والفحص وقوع حادث انقلاب أتوبيس تابع لإحدى الشركات أعلى الطريق بمدينة 6 أكتوبر الجيزة بسبب السرعة الجنونية واختلال عجلة القيادة بيد السائق واختلفت الإصابات بين كدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسم وأسفر الحادث عن إصابة 15 عاملاً.