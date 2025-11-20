حبس شخصين بتهمة التعدي على آخر بأسلحة بيضاء في البحيرة

قررت جهات التحقيق، حبس شخصين بالتعدى على آخر بأسلحة بيضاء بالبحيرة.

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام شخصين بالتعدى على آخر بأسلحة بيضاء بالبحيرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 7/3/2025 تبلغ لقسم شرطة كفر الدوار بالبحيرة ، من الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عامل "مصاب بجروح متفرقة بالجسم"، وكريمته – مقيمان بدائرة القسم) بتضررهما من قيام الظاهران بمقطع الفيديو (عاملان– مقيمان بذات العنوان) بالتعدى على الأول بالضرب وإحداث إصابته بسلاح أبيض حال معاتبته لهما لمعاكستهما كريمته.

أمكن ضبطهما فى حينه والأداة المستخدمة فى التعدى، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.




