إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارتين بأسيوط

أصيب 3 أشخاص، مساء اليوم الأربعاء، في حادث تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة ملاكي أعلى كوبري الواسطى بمركز الفتح بمحافظة أسيوط.

حادث تصادم سيارتين

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم سيارتين اعلى كوبري الواسطى بمركز الفتح ووجود مصابين.

وبالانتقال والفحص والمعاينة الأولية تبين تصادم سيارة ميكروباص رقم "7162 ي ن ع" وسيارة ملاكي رقم "ي هـ ر 7523" وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص في حالة حرجة وتم نقلهم إلى مستشفى الإيمان العام لتلقي العلاج.

حرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة .