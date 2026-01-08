موسم عودة الإكسات.. ياسمين عز توجه رسالة حاسمة للفتيات مع بداية السنة الجديدة

وجّهت الإعلامية ياسمين عز تحذيرًا واضحًا للفتيات من الانسياق وراء محاولات الشريك السابق للعودة، مؤكدة أن مع بداية العام الجديد لا يجب ترك أي مساحة لما يُعرف بـ«الإكس»، ولا منحه فرصة للتواصل أو إعادة فتح صفحات الماضي.

القرار الصحيح

وشددت ياسمين عز خلال تقديمها برنامج «كلام الناس» على قناة MBC مصر على ضرورة الحسم، قائلة إن فكرة «الإكس» يجب أن تُلغى تمامًا، فلا عودة له ولا حنين إليه، ولا حتى معرفة أخباره، معتبرة أن تجاهله هو القرار الصحيح.

تفاصيل الانفصال

وبأسلوبها المعتاد المثير للجدل، أكدت أن الدعاء عليه هو الخيار الوحيد، سواء كان مخطئًا أو حتى جيدًا، مشيرة إلى أن انتهاء العلاقة كافٍ لقطع أي مشاعر أو تعاطف، مهما كانت تفاصيل الانفصال.

الرسائل التقليدية

كما حذّرت من التوقيت الذي يختاره بعض الشركاء السابقين للظهور مجددًا، موضحة أن هذه الفترة تشهد ما وصفته بـ«موسم عودة الإكسات»، حيث تبدأ الرسائل التقليدية مثل «كل سنة وأنتِ طيبة» أو «سنة سعيدة» أو «وحشتيني».

فقدان الاهتمام

وأوضحت أن هذه الرسائل لا تعكس مشاعر حقيقية، بل تكون في الغالب نتيجة شعور مؤقت بالوحدة أو فقدان الاهتمام، مؤكدة أن ذلك لا يعني نية جادة للارتباط أو العودة الرسمية.

واختتمت ياسمين عز رسالتها بالتأكيد على أن هذه المشاعر عابرة ومرتبطة بأجواء الاحتفالات فقط، داعية الفتيات إلى عدم الانخداع بها أو الانجرار وراءها.