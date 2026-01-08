قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الهلال يكتسح الحزم بثلاثية ويعزز صدارته للدوري السعودي
تشكيل باريس سان جيرمان لمواجهة مارسيليا في بطولة كأس السوبر الفرنسي
قانون الإيجار القديم يحدد حالتي الإخلاء الإجباري ويمنح المالك حق الطرد الفوري
فنزويلا تطلق سراح عدد كبير من السجناء بينهم أجانب
موسم عودة الإكسات.. ياسمين عز توجه رسالة حاسمة للفتيات مع بداية السنة الجديدة
غلق كلى 3 أيام بشارع 26 يوليو من كوبرى 15 مايو اتجاه ميدان لبنان
انقطاع الإنترنت في طهران وأجزاء أخرى من إيران
بعد وفاة ابن فيروز الأصغر.. تفاصيل معاناة هلي الرحباني قبل رحيله
تقرير خطير من البنتاجون.. حذف سجلات وتضليل متعمد في تسليح إسرائيل خلال حرب غزة
الجرام يسجل 7000 جنيه بالمصنعية.. قفزة كبيرة في سعر الذهب عيار 24
زواج في الخفاء يشعل الجدل.. رأي محمود سعد بعد أزمة لقاء الخميسي
زلزال 2026 .. معهد الفلك المصري يحسم الجدل حول تنبؤات العالم الهولندي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

موسم عودة الإكسات.. ياسمين عز توجه رسالة حاسمة للفتيات مع بداية السنة الجديدة

ياسمين عز
ياسمين عز
محمد البدوي

وجّهت الإعلامية ياسمين عز تحذيرًا واضحًا للفتيات من الانسياق وراء محاولات الشريك السابق للعودة، مؤكدة أن مع بداية العام الجديد لا يجب ترك أي مساحة لما يُعرف بـ«الإكس»، ولا منحه فرصة للتواصل أو إعادة فتح صفحات الماضي.

القرار الصحيح

وشددت ياسمين عز خلال تقديمها برنامج «كلام الناس» على قناة MBC مصر على ضرورة الحسم، قائلة إن فكرة «الإكس» يجب أن تُلغى تمامًا، فلا عودة له ولا حنين إليه، ولا حتى معرفة أخباره، معتبرة أن تجاهله هو القرار الصحيح.

تفاصيل الانفصال

وبأسلوبها المعتاد المثير للجدل، أكدت أن الدعاء عليه هو الخيار الوحيد، سواء كان مخطئًا أو حتى جيدًا، مشيرة إلى أن انتهاء العلاقة كافٍ لقطع أي مشاعر أو تعاطف، مهما كانت تفاصيل الانفصال.

الرسائل التقليدية

كما حذّرت من التوقيت الذي يختاره بعض الشركاء السابقين للظهور مجددًا، موضحة أن هذه الفترة تشهد ما وصفته بـ«موسم عودة الإكسات»، حيث تبدأ الرسائل التقليدية مثل «كل سنة وأنتِ طيبة» أو «سنة سعيدة» أو «وحشتيني».

 فقدان الاهتمام

وأوضحت أن هذه الرسائل لا تعكس مشاعر حقيقية، بل تكون في الغالب نتيجة شعور مؤقت بالوحدة أو فقدان الاهتمام، مؤكدة أن ذلك لا يعني نية جادة للارتباط أو العودة الرسمية.

واختتمت ياسمين عز رسالتها بالتأكيد على أن هذه المشاعر عابرة ومرتبطة بأجواء الاحتفالات فقط، داعية الفتيات إلى عدم الانخداع بها أو الانجرار وراءها.

ياسمين عز الإعلامية ياسمين عز الإكس الانفصال الرسائل التقليدية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات

موعد زيادة المرتبات 2026.. مفاجأة سارة لموظفي الحكومة

عريس المرج

أنا حامل في طفل.. اعترافات صادمة للمتهمة بقتـ.ل زوجها في المرج| خاص

سعر الذهب

الجرام يسجل 7000 جنيه بالمصنعية.. قفزة كبيرة في سعر الذهب عيار 24

لقاء سويدان

لم تخجل .. التفاصيل الكاملة عن مرض لقاء سويدان بعد تصدرها التريند

المجني عليه

ضربته في فخدة رجله الشمال .. اعترافات مثيرة لـ قاتل فران بولاق الدكرور| (خاص)

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قرار جمهوري بتعيين شريف خشبة نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات

عادل حقي

وفاة ابنة شقيق الموزع الموسيقي عادل حقي

لقاء سويدان

أيمن بهجت قمر يتأثر بفيديو لقاء سويدان: خلاني أعيد حساباتي في حاجات كتير

ترشيحاتنا

دجاج بالرمان

طريقة عمل الدجاج بالزعتر والرمان

زيادة الوزن

دراسة: زيادة الوزن قد تعود بوتيرة أسرع بعد التوقف عن تناول أدوية الرجيم

اللحم

طبيبة تكشف حقائق عن اللحم المستورد لاتتوقعها

بالصور

تعرف علي أسعار الأسماك الطازجة بأسواق الوادي الجديد

اسماك ارشيفيه
اسماك ارشيفيه
اسماك ارشيفيه

من مطبخك..10 مشروبات لعلاج نزلات البرد

10 مشروبات لعلاج نزلات البرد
10 مشروبات لعلاج نزلات البرد
10 مشروبات لعلاج نزلات البرد

خاف على نفسك.. أطعمة شائعة تهدد هرمون الذكورة عند الرجال

أطعمة تهدد هرمون الذكورة عند الرجال
أطعمة تهدد هرمون الذكورة عند الرجال
أطعمة تهدد هرمون الذكورة عند الرجال

اضطراب القلق الاجتماعي.. الأعراض والأسباب

اضطراب القلق الاجتماعي..الاعراض والاسباب
اضطراب القلق الاجتماعي..الاعراض والاسباب
اضطراب القلق الاجتماعي..الاعراض والاسباب

فيديو

نجوى ابراهيم

إصابة قديمة تعود من جديد.. نجوى إبراهيم تروي ما حدث في أمريكا

محمود سعد والزواج الثاني

زواج في الخفاء يشعل الجدل.. رأي محمود سعد بعد أزمة لقاء الخميسي

تخرج الدورة الرابعة من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية

تخرج الدورة الرابعة من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية

محمد رمضان

بسبب قبله وحذاء.. محمد رمضان يوقف حفله في استاد القاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد