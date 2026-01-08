ياسمين عز تحذر الفتيات من عودة «الإكس» في رأس السنة: ما تنخدعيش

حذّرت الإعلامية ياسمين عز الفتيات من الانسياق وراء محاولات عودة الشريك السابق، مؤكدة أن ما يُعرف بـ«الإكس» لا مكان له في السنة الجديدة، ولا يجب منحه أي فرصة للعودة أو التواصل.



وقالت ياسمين عز، خلال تقديمها برنامج «كلام الناس» المذاع عبر قناة MBC مصر: «بالنسبة للإكس في السنة الجديدة، مافيش حاجة يا بنات اسمها إكس، لغوها خلاص، الإكس مش بترجعيله، ومش بتحنيله، وماتعرفوش».



وأضافت بأسلوبها المثير للجدل: «الإكس بتحسبني عليه بس، وبتدعي عليه يجيله ويحط عليه، حتى لو كان كويس، والعيب فيكي وانتي اللي ظالمة ومفترية ومطلعة عنيه وسيباه وقرفاه، برضه بتدعي عليه».



وتابعت ياسمين عز محذّرة من التوقيت الذي يحاول فيه بعض الشركاء السابقين العودة، قائلة: «خلي بالك اليومين دول موسم عودة الإكسات، هتلاقي رسالة مكتوب فيها: كل سنة وانتي طيبة، أو سنة سعيدة، أو وحشتيني».

وجود مشاعر حقيقية

وأوضحت أن هذه الرسائل لا تعني وجود مشاعر حقيقية، مؤكدة: «هتلاقيه فاقد حنان اليومين دول، وده مش معناه إنه بيحبك، ولا إنه جاي يزوركم ويخطبك بـ2 كيلو دهب يا زليخة».



مشاعر مؤقتة ومرتبطة بأجواء الاحتفالات

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن تلك المشاعر مؤقتة ومرتبطة بأجواء الاحتفالات، قائلة: «دي مشاعر مؤقتة علشان أجواء الاحتفال وهتنتهي، فمتتخدعيش وتردي».