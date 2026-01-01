سيبي جوزك ينبسط.. ياسمين عز تثير الجدل بقائمة «ممنوعات السنة الجديدة»

أثارت الإعلامية ياسمين عز حالة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريحاتها الجريئة حول ما أطلقت عليه «ممنوعات السنة الجديدة»، وذلك خلال تقديمها برنامج «كلام الناس» المذاع عبر قناة MBC مصر.

التعامل داخل العلاقات الزوجية

وقالت ياسمين عز، إن عام 2026 يجب أن يشهد تغييرًا جذريًا في مفاهيم التعامل داخل العلاقات الزوجية، مؤكدة أنه «مافيش حاجة اسمها راجل خاين»، مطالبة بإلغاء هذا المصطلح تمامًا، واستبداله بمفهوم «متعدد العلاقات النسائية»، على حد تعبيرها، مشبهة الأمر بأنظمة الموارد البشرية «HR».

التوقف عن هذا النوع من الطلبات

وأضافت أن من ضمن الممنوعات في العام الجديد أن تطلب الزوجة من زوجها الحمل، قائلة: «مافيش حاجة اسمها تقولي لجوزك استحملني.. انتي مش حامل يا مدام»، مشددة على ضرورة التوقف عن هذا النوع من الطلبات.

التواصل الهاتفي بين الزوجين

وتابعت ياسمين عز أن التواصل الهاتفي بين الزوجين يجب أن يخضع لقواعد جديدة، موضحة: «لما تتصلي بجوزك مافيش حاجة اسمها انت فين، ولا جاي إمتى، ولا ما بتردش ليه.. لغوا الأسئلة دي من السنة اللي فاتت»، داعية الزوجات إلى عدم الاتصال بأزواجهن أثناء جلوسهم مع أصدقائهم أو أثناء مشاهدة المباريات.



كما دعت إلى ترك مساحة شخصية للرجل، قائلة: «جربي السنادي تسيبيه ينبسط، سيبيه براحته»، مضيفة: «ليه تضيقي إنه مبسوط من غيرك؟ ما يمكن هو مبسوط علشان من غيرك».

طريقة التعبير عن المشاعر

وفي سياق آخر، تحدثت ياسمين عز عن طريقة التعبير عن المشاعر داخل الحياة الزوجية، مشيرة إلى أن الزوجة عندما يُسألها زوجها «مالك»، يجب ألا تجيب بـ«ماليش»، بل ترد عليه قائلة: «وأنت مالك»، واصفة ذلك بأنه نوع من التجديد والمفاجأة.



واختتمت تصريحاتها بتوجيه نصيحة بشأن التسوق، قائلة: «السنادي مش هتشتري عروض يا مدام، ما تعمليش نفسك بتوفري، بطلي تشتري عروض»، في تصريحات أثارت تفاعلًا واسعًا بين مؤيد ومعارض على منصات التواصل الاجتماعي.