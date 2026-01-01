قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل انطلاقها.. تفاصيل آخر جولات انتخابات النواب
بسطاء يدفعون ثمن الظلم.. مصطفى بكري يحذر من استغلال الإيجار القديم
20 صورة.. نجوم الفن في عزاء والدة هاني رمزي بالتجمع الاول
اعرف المستندات المطلوبة.. شروط التمويل العقاري لمحدودي الدخل
منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة بنين بكأس أمم إفريقيا
أنا هاخد الأجرة بطريقتي .. نهاية مأساوية لسيدة أجنبية في الجيزة
سيبي جوزك ينبسط.. ياسمين عز تثير الجدل بقائمة «ممنوعات السنة الجديدة»
ترامب يكسر الصمت.. الرئيس الأمريكي يعترف بأن فحوصه الطبية فتحت باب الشكوك
تاريخه مشبوه.. مصطفى بكري: بريطانيا اكتشفت أن علاء عبد الفتاح ليس أيقونة الحرية كما يدعون
ياسمين عز: مافيش حاجة اسمها الراجل خاين لغوها.. اسمه متعدد العلاقات زي الـhr كده
شوط أول سلبي بين الإسماعيلي ومودرن سبورت
في أول مزاد خلال 2026.. الجمارك تبيع 28.54 مليون جنيه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

سيبي جوزك ينبسط.. ياسمين عز تثير الجدل بقائمة «ممنوعات السنة الجديدة»

ياسمين عز
ياسمين عز
محمد البدوي

أثارت الإعلامية ياسمين عز حالة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريحاتها الجريئة حول ما أطلقت عليه «ممنوعات السنة الجديدة»، وذلك خلال تقديمها برنامج «كلام الناس» المذاع عبر قناة MBC مصر.

التعامل داخل العلاقات الزوجية

وقالت ياسمين عز، إن عام 2026 يجب أن يشهد تغييرًا جذريًا في مفاهيم التعامل داخل العلاقات الزوجية، مؤكدة أنه «مافيش حاجة اسمها راجل خاين»، مطالبة بإلغاء هذا المصطلح تمامًا، واستبداله بمفهوم «متعدد العلاقات النسائية»، على حد تعبيرها، مشبهة الأمر بأنظمة الموارد البشرية «HR».

التوقف عن هذا النوع من الطلبات

وأضافت أن من ضمن الممنوعات في العام الجديد أن تطلب الزوجة من زوجها الحمل، قائلة: «مافيش حاجة اسمها تقولي لجوزك استحملني.. انتي مش حامل يا مدام»، مشددة على ضرورة التوقف عن هذا النوع من الطلبات.

التواصل الهاتفي بين الزوجين

وتابعت ياسمين عز أن التواصل الهاتفي بين الزوجين يجب أن يخضع لقواعد جديدة، موضحة: «لما تتصلي بجوزك مافيش حاجة اسمها انت فين، ولا جاي إمتى، ولا ما بتردش ليه.. لغوا الأسئلة دي من السنة اللي فاتت»، داعية الزوجات إلى عدم الاتصال بأزواجهن أثناء جلوسهم مع أصدقائهم أو أثناء مشاهدة المباريات.


كما دعت إلى ترك مساحة شخصية للرجل، قائلة: «جربي السنادي تسيبيه ينبسط، سيبيه براحته»، مضيفة: «ليه تضيقي إنه مبسوط من غيرك؟ ما يمكن هو مبسوط علشان من غيرك».

 طريقة التعبير عن المشاعر

وفي سياق آخر، تحدثت ياسمين عز عن طريقة التعبير عن المشاعر داخل الحياة الزوجية، مشيرة إلى أن الزوجة عندما يُسألها زوجها «مالك»، يجب ألا تجيب بـ«ماليش»، بل ترد عليه قائلة: «وأنت مالك»، واصفة ذلك بأنه نوع من التجديد والمفاجأة.


واختتمت تصريحاتها بتوجيه نصيحة بشأن التسوق، قائلة: «السنادي مش هتشتري عروض يا مدام، ما تعمليش نفسك بتوفري، بطلي تشتري عروض»، في تصريحات أثارت تفاعلًا واسعًا بين مؤيد ومعارض على منصات التواصل الاجتماعي.

ياسمين عز الإعلامية ياسمين عز العلاقات الزوجية ممنوعات السنة الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

الجرام يتراجع لأقل من 5000 جنيه.. هبوط كبير في أسعار الذهب اليوم عيار 18

وفاة الإعلامية نيفين القاضي

وفاة الإعلامية نيفين القاضي المذيعة في التلفزيون المصري

تذاكر مترو الأنفاق

رسميًا.. أسعار تذاكر مترو الأنفاق

أسعار كروت الشحن

رسميًا.. أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت اليوم 1 يناير 2026

الشاب الضحية

أحزان صفط اللبن.. الصداقة تحولت لجريمة بقتـ.ل محمد بسبب موتوسيكل| صور وفيديو

أسعار السجائر

تزايد الطلب على التبغ المسخن .. أسعار السجائر اليوم الخميس 1 يناير 2026

تفاصيل مصرع رضيع علي يد شاب بقرية ميت عاصم بـ الدقهلية | صور

الانتقام الأعمى.. تفاصيل مصرع رضيع على يد شاب بقرية ميت عاصم بالدقهلية | صور

عداد الكهرباء

يغفله الكثير .. سبب نفاذ رصيد عداد الكهرباء سريعا

ترشيحاتنا

المسح على الشراب

هل يجوز المسح على الجورب والشراب في الوضوء؟.. أمين الفتوى يجيب

رئيس جامعة الأزهر

رئيس جامعة الأزهر: اللحن في اللغة ضلال والجهل بأساليب العرب يفضي إلى فساد المعنى والفتوى

أكاديمية الأزهر تحتفل باختتام دورة تنمية المهارات للدعاة الوافدين من هولندا

أكاديمية الأزهر تحتفل باختتام دورة تنمية المهارات للدعاة الوافدين من هولندا

بالصور

أطعمة تحمي وأخرى تضر .. خريطة غذائية مهمة لصحة البروستاتا

أطعمة مفيدة لصحة البروستاتا وأخرى تضر
أطعمة مفيدة لصحة البروستاتا وأخرى تضر
أطعمة مفيدة لصحة البروستاتا وأخرى تضر

بعد وفاة نيفين القاضي .. خطوات بسيطة تحمي النساء من الإصابة بسرطان الرحم

طرق الوقاية من سرطان الرحم
طرق الوقاية من سرطان الرحم
طرق الوقاية من سرطان الرحم

احترس من شرائها .. أطعمة تبدو صحية في السوبرماركت تجهد الكلى وتمرض القلب

مخاطر أستهلاك الأطعمة عالية البروتين
مخاطر أستهلاك الأطعمة عالية البروتين
مخاطر أستهلاك الأطعمة عالية البروتين

مياه الشرقية تنظم حملة توعية وتنشيط حصيلة وتستطلع آراء المواطنين

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

فيديو

تطورات حالة لقاء سويدان الصحية

ادعولي أرجع تاني.. لقاء سويدان تطمئن جمهورها وتكشف تفاصيل وعكتها الصحية

من هي نيفين القاضي

نيفين القاضي.. رحيل مذيعة "طعم البيوت" و"سيادة المواطن" عن عالمنا

علاقة أحمد السقا بأصدقائه

يا بخت اللي عنده هند.. أسرار لأول مرة يكشفها أحمد السقا

الفنانة شجون الهاجري

من النجومية للعلاج الإجباري.. نجمة عربية تدخل مصحة تأهيل من الإدمان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد