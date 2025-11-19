إطلالة ملفتة لزوجة النني قلبت السوشيال ميديا.. من هي حنان المغربية؟

شهد حساب البلوجر المغربية حنان، زوجة لاعب منتخب مصر ونادي الجزيرة الإماراتي محمد النني، تفاعلًا واسعًا بعد نشرها خمس صور جديدة عبر منصة إنستجرام.

وظهرت حنان بإطلالة أنيقة داخل أحد المطاعم، حيث ارتدت بدلة بيضاء مع توب أسود وكاب أسود، فيما التقطت صورًا أخرى خلال تناولها الطعام باستخدام العصا الصينية، إضافة إلى لقطة حملت فيها ابنتها الرضيعة التي ارتدت فستانًا أبيض.

وتعيش حنان برفقة زوجها في دولة الإمارات عقب انتقال النني إلى صفوف نادي الجزيرة، لتواصل حضورها اللافت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالات تحظى باهتمام واسع من المتابعين.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي:

https://youtube.com/shorts/bearetkVzUM