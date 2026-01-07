قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ياسر حسان: أنا أقرب المرشحين لحل كل مشاكل الوفد مع تقديري لكافة الأسماء المطروحة
أسعار السمك في الأسواق اليوم الأربعاء 7-1-2026
لعبة «روبلوكس».. مخاطر رقمية تهدد القيم وسلامة الأطفال
لعب عيال يشعل معركة بالأسلحة بين 12 شخصا بالوراق
مستوطنون متطرفون يقتحمون المسجد الأقصى
الاحتلال يبلغ 37 مؤسسة دولية تعمل في المجال الإنساني بوقف عملها
الرئيس الأوكراني يصل قبرص في أول زيارة له منذ بدء العمليات العسكرية الروسية
منذ نوفمبر.. المبعوثة الأمريكية تنفصل عن زوجها بعدما أحبت لبنانيا
الصحة: تطوير منظومة صرف الألبان الصناعية وتوفير 6.7 مليون علبة شبيهة لبن الأم
قبل رمضان| حقيقة وصول الدواجن لـ 100 جنيه في الأسواق.. الشعبة توضح
بطولة خالد النبوي.. ما مصير طاهر المصري بعد تأجيل عرضه في رمضان المقبل ؟
قبل انطلاقها 10 يناير..كيف تُعقد امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 لجميع الصفوف؟
الاحتلال يبلغ 37 مؤسسة دولية تعمل في المجال الإنساني بوقف عملها

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال
محمود نوفل

أفادت تقارير إعلامية بأن سلطات الاحتلال أبلغت 37 مؤسسة دولية تعمل في المجال الإنساني بوقف عملها وإعطائها 60 يوما لإغلاق مقراتها تحت ذريعة شروط الترخيص الجديدة.

وفي وقت لاحق، استنكر محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، بأشد العبارات مصادقة كنيست كيان الاحتلال الإسرائيلي على قرار قطع المياه والكهرباء عن مكاتب وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مدينة القدس.

وأكد أن هذا القرار يشكّل جريمة دولية مكتملة الأركان وانتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي الإنساني.

وقال إن استهداف الأونروا يأتي في إطار حرب شاملة يشنّها كيان الاحتلال على المنظومة الدولية والإنسانية، عبر حملات تحريض ممنهجة وقرارات تعسفية منها إلغاء تراخيص عمل منظمات دولية وإنسانية تؤدي دورًا حيويًا في حماية المدنيين في قطاع غزة، واتهامها زورًا بالإرهاب ومعاداة السامية، في محاولة مكشوفة لتجريم العمل الإنساني، وتعميق الكارثة الإنسانية وفرض التجويع الممنهج بحق المدنيين الفلسطينيين، في انتهاك صارخ لاتفاقيات جنيف ومحاولة لإسكات الشهود على جرائمه، مشددًا على أن هذه الممارسات تمثل تهديدًا خطيرًا للنظام الدولي الإنساني برمّته.

ودعا رئيس البرلمان العربي، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، باتخاذ إجراءات عاجلة وحازمة  لوقف هذه الانتهاكات المستمرة، وضمان الحماية الكاملة للأونروا وجميع المنظمات الإنسانية واستمرار عملها، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، مجددًا طلبه للبرلمانات الدولية والإقليمية بتجميد عضوية كنيست كيان الاحتلال الإسرائيلي في الاتحاد البرلماني الدولي.

الاحتلال الأونروا البرلمان العربي الكنيست الإسرائيلي فلسطين

مادورو وزوجته

تفاصيل اعتقال صادمة.. باب فولاذي يجهض هروب مادورو وزوجته وإصابتهما في الرأس

محمد صلاح

محمد صلاح يُوضّح الحقيقة للاعبين.. ويسعى لرفع الضغط قبل موقعة كوت ديفوار

قبلة على المسرح تغيّر مسار الحفل وتفجر موجة جدل واسعة بحفل محمد رمضان

فجّرت موجة جدل واسعة.. قُبلة على المسرح تغيّر مسار حفل محمد رمضان باستاد القاهرة | شاهد

ناقلة نفط

غواصة روسية ترافق ناقلة نفط حاولت الولايات المتحدة السيطرة عليها

مشغولات ذهبية

عقب وتيرة من الارتفاعات .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر

طارق يحيى

إحنا بنهزر ولا إيه .. طارق يحيى يفتح النار على إدارة الزمالك بسبب طارق مصطفى

ترامب

ترامب: فنزويلا ستسلّم واشنطن قرابة 50 مليون برميل نفط

عيدروس الزبيدي

التحالف العربي باليمن: «الزبيدي» هرب إلى مكان غير معلوم دون إبلاغ المجلس الانتقالي الجنوبي

مواني البحر الأحمر

تداول 20 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

محافظ بورسعيد يزور الكاتدرائية ليشارك الإخوة الأقباط احتفالات عيد الميلاد المجيد | شاهد

محافظ بورسعيد يزور الكاتدرائية ليشارك الإخوة الأقباط احتفالات عيد الميلاد المجيد| شاهد

محافظ الدقهلبة

محافظ الدقهلية يشهد استلام أول دفعة من حاويات المخلفات المعدنية الجديدة

بالصور

مش تعبانة أنا مُنهكة.. علامات الإرهاق العاطفي حين يسرق طاقتك لا تتجاهليها

علامات الإرهاق العاطفي حين يسرق طاقتك لا تتجاهليها
علامات الإرهاق العاطفي حين يسرق طاقتك لا تتجاهليها
علامات الإرهاق العاطفي حين يسرق طاقتك لا تتجاهليها

مسلسلات رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملةً لمسلسل مناعة وقنوات العرض

هند صبري
هند صبري
هند صبري

فرق السن في الزواج .. متى يتحول الحب إلى خطر صامت؟

فرق السن في الزواج.. متى يتحول الحب إلى خطر صامت؟
فرق السن في الزواج.. متى يتحول الحب إلى خطر صامت؟
فرق السن في الزواج.. متى يتحول الحب إلى خطر صامت؟

سندوتشات دايت سريعة.. وجبات خفيفة تشبع دون زيادة وزن

سندوتشات دايت سريعة.. وجبات خفيفة تشبع بدون زيادة وزن
سندوتشات دايت سريعة.. وجبات خفيفة تشبع بدون زيادة وزن
سندوتشات دايت سريعة.. وجبات خفيفة تشبع بدون زيادة وزن

رد لقاء الخميسي

تجاهلها كان أنسب رد.. لقاء الخميسي تلتزم الصمت بعد جدل زواج محمد عبد المنصف وإعلان زوجته الانفصال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

أحمد نبيوة

أحمد نبيوة يكتب: 6 يناير.. ثمانون عاما من الغرس الطيب

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

