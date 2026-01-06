رئيس النواب الأمريكي يخالف رأي ترامب في الانتخابات .. لسنا قوة احتلال لفنزويلا

دافع رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، عن العملية العسكرية التي قامت بها قوات دلتا الأمريكية بقرابة 200 عنصر و150 طائرة مختلفة الأستخدامات لخطف الرئيس الفنزويلي .

جونسون : ينبغي على فنزويلا إجراء انتخابات قريبًا

وذكر جونسون إنه ينبغي على فنزويلا إجراء انتخابات قريبًا، وذلك بعد أن وصف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو التصويت بأنه سابق لأوانه عقب الإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو.

في حديثه للصحفيين عقب إحاطة قدمها روبيو ووزير الدفاع بيت هيجسيث لأعضاء المجلس، أضاف جونسون أنه لا يتوقع أن ترسل الولايات المتحدة قوات إلى فنزويلا، وهو احتمال رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استبعاده .

ذكر جونسون، وهو أبرز أعضاء الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترامب في الكونجرس: "أتوقع أن تُجرى انتخابات في فنزويلا".

وأضاف: "بعض هذه الأمور لا تزال قيد الدراسة، بالطبع، ولكن ينبغي أن يتم ذلك قريبًا. وأعتقد أنه من الضروري أن يتم ذلك، حتى يظل اقتصادهم وبلادهم مستقرين".

وقد وصفت الولايات المتحدة مادورو لسنوات بأنه غير شرعي بعد انتخابات متتالية وصفها المراقبون بأنها مليئة بالمخالفات.

لكن ترامب صرّح بعد أن ألقت القوات الأمريكية القبض على مادورو بأن الولايات المتحدة ستضمن مصالحها، ولا سيما الوصول إلى النفط، من خلال إجبار نائبة الرئيس الحالية، ديلسي رودريجيز، التي أصبحت لاحقًا رئيسة مؤقتة، على التعاون.

كما رفض ترامب دعم ماريا كورينا ماتشادو زعيمة المعارضة الديمقراطية الفنزويلية التي طالما دافعت عنها واشنطن، والحائزة على جائزة نوبل للسلام.

جونسون يخالف رأي ترامب

وفي مقابلة مع برنامج "ميت ذا برس" على قناة إن بي سي نيوز يوم الأحد، قال روبيو إن الحديث عن الانتخابات "سابق لأوانه في هذه المرحلة".

دافع جونسون عن شرعية العملية وعدم إخطار الكونجرس مسبقًا، الذي يملك دستوريًا سلطة إعلان الحرب.

قال جونسون: "لسنا في حالة حرب. لا توجد لدينا قوات مسلحة أمريكية في فنزويلا، ولسنا محتلين لهذا البلد.

تابع :"لا نتوقع وجود قوات برية. لا نتوقع أي تدخل مباشر بأي شكل من الأشكال، باستثناء مجرد إجبار الحكومة الجديدة - المؤقتة".

تشكيك الديمقراطيين

غادر الديمقراطيون المؤتمر الصحفي متشككين فيما قاله جونسون، حيث قال تشاك شومر، كبير الديمقراطيين في مجلس الشيوخ: "إن تغيير الأنظمة وما يُسمى ببناء الدولة، ينتهي دائمًا بالإضرار بالولايات المتحدة".