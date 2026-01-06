قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طاقم تحكيم مصري بقيادة محمد معروف لإدارة مباراة منتخب الجزائر والكونغو
حكم الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج بأنواع الطاعات
كواليس سوء فهم تصرف حسام حسن وتصريح زيزو مع جماهير المغرب بعد هدف صلاح في شباك بنين
51 مليار جنيه أرباحًا.. ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بدعم مشتريات الأجانب
تبدأ 10 يناير .. ننشر جداول امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026
شاهد | تريلا تدهس سيارة وتهدم مبنى في المعادي .. تفاصيل حادث صادم
إلغاء مئات الرحلات الجوية والقطارات في أوروبا لسبب مثير
رئيس النواب الأمريكي يخالف رأي ترامب في الانتخابات .. لسنا قوة احتلال لفنزويلا
الدواء : نسبة إنجاز تتجاوز 99.25 % في الاستجابة لشكاوى واستفسارات المواطنين
مجدي الحسيني يكشف تطورات حالته الصحية.. خاص
عصام الحضري ينتقد أداء محمد الشناوي ويعلق على مستقبل شوبير
7 يناير 2026.. إجازة عيد الميلاد للقطاع الخاص كام يوم؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

السعودية تعلن إطلاق أكبر مشروع بالعالم لإقامة مركز بيانات حكومي باسم هيكساجون

خادم الحرمين
خادم الحرمين
محمود نوفل

أعلن مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إطلاق أكبر مشروع في العالم لمركز بيانات حكومي باسم "هيكساجون" في العاصمة السعودية الرياض.

وأوضح بيان مجلس الوزراء السعودي، أن هيكساجون يعد دفعة إستراتيجية نوعية لجعل المملكة مركزًا عالميًا في مجال الرقميات، بما يكفل لها سيادة البيانات وأمنها، وتمكين الابتكار والاقتصاد الرقمي.

وشدد المجلس على ما توليه المملكة من اهتمام بمواصلة تعزيز مكانتها في مجال التقنيات المتقدمة، وبناء منظومة رقمية متكاملة تسهم في دعم تنافسية الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات؛ لتحقيق مستهدفات (رؤية المملكة 2030) في بناء اقتصاد مستدام قائم على البيانات والذكاء الاصطناعي.

خادم الحرمين مجلس الوزراء السعودي رؤية المملكة 2030 الإقتصاد السعودي هيكساجون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة

1500 جنيه لكل شخص بالبطاقة.. أماكن صرف منحة عيد الميلاد للعمالة غير المنظمة

الدواجن

بعد الارتفاع الأخير.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026

صورة من اللقطة المثيرة

موقف غامض.. لقطة لا تليق في مباراة مصر وبنين بكأس الأمم الأفريقية

الدواجن

قفزة مفاجئة في أسعار الدواجن.. الزراعة تكشف الأسباب وموعد الانخفاض

الأرصاد

يعقبه انخفاض حرارة وأمطار.. موجة حر صيفية تضرب البلاد فى هذا الموعد

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

أسعار جميع أعيرة الذهب اليوم الثلاثاء 6-1-2026 دون مصنعية

الضريبة العقارية

«شوف بيتك منهم ولا لأ».. 4 حالات لرفع الضريبة العقارية وحالة جديدة للظروف الطارئة

حسام حسن

ناقد رياضي يكشف: بعض جماهير المغرب شجعت بنين.. وهذا سبب توجه حسام حسن لهم

ترشيحاتنا

التضامن الاجتماعي

وزيرة التضامن تبحث توفير فرص عمل لأسر برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة فى قناة السويس

وزارة الطيران

حوادث الطائرات تتعاون مع وزارة الاتصالات لتعزيز مجالات الفحص والتحاليل

جةلة للمركز لمكافحة الافات

للتأكد من سلامة المحاصيل.. المركزية لمكافحة الآفات تختتم جولة تفقدية لمحافظات الصعيد والبحر الأحمر

بالصور

بسيطة وسهلة.. طريقة عمل البيتزا فى المنزل

طريقة عمل البيتزا فى المنزل
طريقة عمل البيتزا فى المنزل
طريقة عمل البيتزا فى المنزل

تحذير على مائدتك.. أضرار الصلصة المعلبة وطرق تفاديها دون حرمان

أضرار الصلصة المعلبة
أضرار الصلصة المعلبة
أضرار الصلصة المعلبة

الرجالة كلهم خاينين.. صور أثارت الجدل لـ إيمان العاصي

ايمان العاصي
ايمان العاصي
ايمان العاصي

أول مزادات 2026.. بيع سمكة تونة عملاقة مقابل 3.2 مليون دولار فى اليابان

ملك التونة يفوز بالمزاد .. بيع سمكة تونة عملاقة بـ3.2 مليون دولار يهز اليابان
ملك التونة يفوز بالمزاد .. بيع سمكة تونة عملاقة بـ3.2 مليون دولار يهز اليابان
ملك التونة يفوز بالمزاد .. بيع سمكة تونة عملاقة بـ3.2 مليون دولار يهز اليابان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: خطاب التهنئة بين المواطنة والتمييز

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

المزيد