عمرو أديب: مصر والسعودية لا تؤيدان دولا مجزأة أو منفصلة.. فيديو

علق الإعلامي عمرو أديب، على زيارة وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان آل سعود، إلى مصر، ولقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، إننا يجب أن ننظر لمعنى الاجتماع، والبيان الصادر عن تفاصيل الزيارة، والذي يحمل أن “وجود توافق مصري سعودي داخل هذه المنطقة مسألة مهمة جدا”، فنحن نتحدث عن قوتين هامتين في هذه الأحدث، والتوافق بينهما نتيجته مهمة جدا.

وأشار إلى أنه يجب أن يكون هناك تطابقا شبه تام للمواقف، منوها بأن مصر والسعودية حريصتان على وجود الدولة الموحدة، ولا تؤيدان أبدا دولا مجزأة، أو دولا ذات أقاليم، ودولا ذات سلطات منفصلة، فهذا هو رأي مصر والسعودية.

وواصل حديثه: “ما يحدث في عالمنا العربي شيء غريب، وهذا العهد انتهى منذ عشرات السنين”، مستطردا: “التوقيت يا سادة، انظروا للتوقيت وللأهمية والقضايا، فهو أمر مهم، وفيه حسم عند القيادتين، فلا تراجع ولا تهاون في هذه القضايا؛ لأن التراجع فيها مشكلة للأمن القومي العربي كله”.

وأوضح أننا نتحدث عن الأمن والقدرة على تحقيق الاستقرار في المنطقة، قائلا: “بدون جهود مصرية سعودية؛ أنا ما أعرفش ايه اللي هيحصل”.