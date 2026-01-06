سانا: الجيش السوري يستهدف مواقع إطلاق مسيرات تابعة لقسد

ذكرت وكالة سانا السورية أن الجيش السوري استهدف مواقع إطلاق المسيرات التابعة لقوات سوريا الديمقراطية بحي الشيخ مقصود في حلب، في عمليات تصعيد مستمرة.

وقالت قوات سوريا الديمقراطية أن قذيفة أطلقتها فصائل تابعة لحكومة دمشق على حي الميدان بحلب ما عرض حياة المدنيين للخطر



ذكرت قوات سوريا الديمقراطية: “هذا السلوك العدائي يعكس الاستهتار الكامل بالقانون الإنساني و نحمل الجهة المنفذة كامل المسؤولية عن أي أضرار أو تبعات ناتجة عنه”.



وتتواصل الاشتباكات المتواصلة في محيط حي الأشرفية شمالي مدينة حلب.

يأتي ذلك فيما قالت الإخبارية السورية أن الأمن الداخلي يؤمن المدنيين الخارجين من حي الأشرفية بمدينة حلب بعد خرق قسد الاتفاقيات وبعد إطلاق نار وأصوات اشتباكات قرب دوار شيحان في حلب.

