قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طاقم تحكيم مصري بقيادة محمد معروف لإدارة مباراة منتخب الجزائر والكونغو
حكم الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج بأنواع الطاعات
كواليس سوء فهم تصرف حسام حسن وتصريح زيزو مع جماهير المغرب بعد هدف صلاح في شباك بنين
51 مليار جنيه أرباحًا.. ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بدعم مشتريات الأجانب
تبدأ 10 يناير .. ننشر جداول امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026
شاهد | تريلا تدهس سيارة وتهدم مبنى في المعادي .. تفاصيل حادث صادم
إلغاء مئات الرحلات الجوية والقطارات في أوروبا لسبب مثير
رئيس النواب الأمريكي يخالف رأي ترامب في الانتخابات .. لسنا قوة احتلال لفنزويلا
الدواء : نسبة إنجاز تتجاوز 99.25 % في الاستجابة لشكاوى واستفسارات المواطنين
مجدي الحسيني يكشف تطورات حالته الصحية.. خاص
عصام الحضري ينتقد أداء محمد الشناوي ويعلق على مستقبل شوبير
7 يناير 2026.. إجازة عيد الميلاد للقطاع الخاص كام يوم؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سانا: الجيش السوري يستهدف مواقع إطلاق مسيرات تابعة لقسد

سوريا
سوريا
محمد على

ذكرت وكالة سانا السورية أن الجيش السوري استهدف مواقع إطلاق المسيرات التابعة لقوات سوريا الديمقراطية بحي الشيخ مقصود في حلب، في عمليات تصعيد مستمرة.

وقالت قوات سوريا الديمقراطية أن قذيفة أطلقتها فصائل تابعة لحكومة دمشق على حي الميدان بحلب ما عرض حياة المدنيين للخطر
 

ذكرت قوات سوريا الديمقراطية: “هذا السلوك العدائي يعكس الاستهتار الكامل بالقانون الإنساني و نحمل الجهة المنفذة كامل المسؤولية عن أي أضرار أو تبعات ناتجة عنه”.


وتتواصل الاشتباكات المتواصلة في محيط حي الأشرفية شمالي مدينة حلب.

يأتي ذلك فيما قالت  الإخبارية السورية أن الأمن الداخلي يؤمن المدنيين الخارجين من حي الأشرفية بمدينة حلب بعد خرق قسد الاتفاقيات وبعد إطلاق نار وأصوات اشتباكات قرب دوار شيحان في حلب.

ذكرت قوات سوريا الديمقراطية أن قذيفة أطلقتها فصائل تابعة لحكومة دمشق على حي الميدان بحلب ما عرض حياة المدنيين للخطر.

الجيش السوري مواقع إطلاق المسيرات قوات سوريا الديمقراطية حي الشيخ مقصود دمشق الاستهتار وكالة سانا السورية حي الشيخ مقصو حلب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة

1500 جنيه لكل شخص بالبطاقة.. أماكن صرف منحة عيد الميلاد للعمالة غير المنظمة

الدواجن

بعد الارتفاع الأخير.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026

صورة من اللقطة المثيرة

موقف غامض.. لقطة لا تليق في مباراة مصر وبنين بكأس الأمم الأفريقية

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 6-1-2026

الدواجن

قفزة مفاجئة في أسعار الدواجن.. الزراعة تكشف الأسباب وموعد الانخفاض

الأرصاد

يعقبه انخفاض حرارة وأمطار.. موجة حر صيفية تضرب البلاد فى هذا الموعد

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

أسعار جميع أعيرة الذهب اليوم الثلاثاء 6-1-2026 دون مصنعية

الضريبة العقارية

«شوف بيتك منهم ولا لأ».. 4 حالات لرفع الضريبة العقارية وحالة جديدة للظروف الطارئة

ترشيحاتنا

ناصر ماهر

أزمة ناصر ماهر تتصاعد | حكم غيابي بالحبس 6 أشهر وإدارة الزمالك تتابع الموقف القانوني

قاءمة ريال مدريد

ألونسو يعلن قائمة ريال مدريد للسوبر الإسباني في جدة.. استبعاد مبابي

الزمالك

احمد حسن :روجيرو ميكالي هو الخيار الأول لإدارة الزمالك في الوقت الحالي

بالصور

بسيطة وسهلة.. طريقة عمل البيتزا فى المنزل

طريقة عمل البيتزا فى المنزل
طريقة عمل البيتزا فى المنزل
طريقة عمل البيتزا فى المنزل

تحذير على مائدتك.. أضرار الصلصة المعلبة وطرق تفاديها دون حرمان

أضرار الصلصة المعلبة
أضرار الصلصة المعلبة
أضرار الصلصة المعلبة

الرجالة كلهم خاينين.. صور أثارت الجدل لـ إيمان العاصي

ايمان العاصي
ايمان العاصي
ايمان العاصي

أول مزادات 2026.. بيع سمكة تونة عملاقة مقابل 3.2 مليون دولار فى اليابان

ملك التونة يفوز بالمزاد .. بيع سمكة تونة عملاقة بـ3.2 مليون دولار يهز اليابان
ملك التونة يفوز بالمزاد .. بيع سمكة تونة عملاقة بـ3.2 مليون دولار يهز اليابان
ملك التونة يفوز بالمزاد .. بيع سمكة تونة عملاقة بـ3.2 مليون دولار يهز اليابان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: خطاب التهنئة بين المواطنة والتمييز

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

المزيد