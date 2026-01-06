قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

مسئول مخابرات أمريكية يكشف عن خطوة كبرى لعزل الصين دوليًا

CIA جيمس ريكاردس
CIA جيمس ريكاردس
محمد على

قال المستشار السابق في المخابرات الأمريكية  CIA جيمس ريكاردس، في مقال نشره على صحيفة ذا دايلي ريكو نينيج، أن الولايات المتحدة قد ترفع جميع العقوبات المفروضة حاليًا على روسيا، في حال قررت موسكو التقارب مع واشنطن بهدف "مواجهة الصين".

ورأى أن أفضل سياسة يمكن للبيت الأبيض اتباعها اليوم هي "بناء شراكة استراتيجية مع روسيا للانتصار في المنافسة الجيوسياسية مع الصين".

ذكر ريكاردس: "إذا لم تفعل الولايات المتحدة ذلك، وسمحت لروسيا والصين بالتحالف ضدّها، فسوف نخسر. ويبدو أن الولايات المتحدة قد أدركت هذا مؤخرا. لذلك، أتوقّع أن تنتهي الحرب في أوكرانيا بانتصارٍ لروسيا. وسوف يؤدي ذلك إلى علاقاتٍ أكثر تقاربا بين الولايات المتحدة وروسيا. وعندما تستقر الأوضاع وتُرفع العقوبات المالية الحالية، ستنفتح آفاق استثمارية ممتازة في روسيا".

كما شدّد ريكاردس على رأيه بأن القوى الجيوسياسية الوحيدة ذات الأهمية الحقيقية في العالم اليوم هي ثلاث دول فقط: الولايات المتحدة والصين وروسيا، معتبرا باقي الدول "ثانوية أو في الدرجة الثالثة من حيث الأهمية".

وسبق وأشار ريكاردس إلى أن الرئيس الأمريكي الأسبق ريتشارد نيكسون اتبع استراتيجية مماثلة عام 1971، حين غيّر توجهه وبدأ بالتعاون مع الصين بهدف تحييد النفوذ السوفيتي.

المستشار السابق CIA جيمس ريكاردس الولايات المتحدة العقوبات روسيا الصين المخابرات الأمريكية

