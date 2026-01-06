النحاس يواصل تعزيز مكاسبه بعد تجاوز سعر الطن 13 ألف دولار

واصلت أسعار النحاس تسجيل مكاسب قوية في الأسواق العالمية، اليوم الثلاثاء، بعد أن تجاوز سعر الطن حاجز 13 ألف دولار للمرة الأولى في تاريخه، مدفوعا برهانات المستثمرين على سوق أكثر تشددا وتزايد المخاوف بشأن الإمدادات.

وارتفعت العقود الآجلة للنحاس لمدة ثلاثة أشهر بنسبة 3.1% لتسجل مستوى قياسيا بلغ 13,387.50 دولار للطن في بورصة لندن للمعادن، متجاوزة ذروة الجلسة السابقة.

وسجلت المعادن الأساسية بداية قوية للغاية في 2026، حيث بلغ مؤشر بورصة لندن للمعادن "LMEX"، الذي يرصد أداء المعادن الستة الأساسية، بينها النحاس، أعلى مستوياته منذ مارس 2022، في حين حقق النحاس مكاسب تجاوزت 20% منذ أواخر نوفمبر، كما ارتفع الألومنيوم إلى أعلى مستوى له في أكثر من 3 سنوات، في إشارة إلى موجة صعود واسعة في قطاع المعادن.

جاء هذا الصعود مع تصاعد المخاوف من احتمال فرض إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية على المعادن المكررة، ما دفع إلى تكديس مخزونات النحاس داخل الولايات المتحدة على حساب الأسواق العالمية الأخرى.

وأشار محللون إلى أن هذه التحركات أدت إلى تجميد جزء كبير من مخزون النحاس في السوق الأمريكية، ما أضعف هامش الأمان المعتاد في الأسواق العالمية.

في الوقت نفسه، تشير مؤشرات بورصة لندن للمعادن إلى ضغوط فورية على الإمدادات، حيث يتم تداول النحاس الفوري بعلاوة سعرية مقارنة بالعقود الآجلة، ما يعكس ضيق المعروض على المدى القريب.

ومع انتظار تقرير حكومي أمريكي حاسم حول الرسوم الجمركية بحلول منتصف العام، يظل النحاس في بؤرة اهتمام المستثمرين الباحثين عن فرص في سوق تتسم بندرة متزايدة وتقلبات حادة.

ويعكس الارتفاع القياسي في أسعار النحاس تحولًا أعمق في أسواق السلع، حيث تتقاطع اعتبارات أمن الإمدادات مع التحولات الجيوسياسية والطلب المرتبط بالتحول الطاقي.

وفي ظل محدودية نمو العرض، من المرجح أن يظل النحاس أحد أكثر المعادن جذبا لرؤوس الأموال خلال المرحلة المقبلة.

