قرار هام من الحكومة بشأن قانون الإيجارات القديمة
بسبب أغانيه.. مطرب المهرجانات إسلام كابونجا يواجه الغرامة والحبس 5 سنوات
43 مليون وحدة معفاة.. كم وصل حد الإعفاء الضريبي رسمياً؟
الرئيس السيسي مهنئا البابا تواضروس: أدعو الله أن يديم على مصر نعمة التآخي والترابط
تأسيس شركة متخصصة بالطاقة الشمسية بالتعاون بين العربية للتصنيع والكهرباء
100 ألف جنيه.. القوات المسلحة تصرف تعويضات لأسر الشهداء والمصابين في الحروب السابقة وتحدد آليات التواصل
قطر: نكثّف جهودنا مع الوسطاء لضمان المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة
خوفا من طهران.. مصادر: نتنياهو بعث برسالة مهمة إلى إيران عبر بوتين
الاتحاد الأوروبي: إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة أولوية عاجلة مع تفاقم الأزمة
الاتحاد الأوروبي يحذر من عرقلة عمل المنظمات غير الحكومية في غزة
صدمة قبل ربع النهائي| ثلاث إصابات تقلب موازين الفراعنة.. هل يتمكن حسام حسن من إيجاد الحلول؟
إبراهيم دياز يتصدر ومحمد صلاح يلاحقه.. ترتيب هدافي بطولة أمم إفريقيا 2025
أخبار العالم

النحاس يواصل تعزيز مكاسبه بعد تجاوز سعر الطن 13 ألف دولار

النحاس
النحاس
أ ش أ

واصلت أسعار النحاس تسجيل مكاسب قوية في الأسواق العالمية، اليوم الثلاثاء، بعد أن تجاوز سعر الطن حاجز 13 ألف دولار للمرة الأولى في تاريخه، مدفوعا برهانات المستثمرين على سوق أكثر تشددا وتزايد المخاوف بشأن الإمدادات.

وارتفعت العقود الآجلة للنحاس لمدة ثلاثة أشهر بنسبة 3.1% لتسجل مستوى قياسيا بلغ 13,387.50 دولار للطن في بورصة لندن للمعادن، متجاوزة ذروة الجلسة السابقة. 

وسجلت المعادن الأساسية بداية قوية للغاية في 2026، حيث بلغ مؤشر بورصة لندن للمعادن "LMEX"، الذي يرصد أداء المعادن الستة الأساسية، بينها النحاس، أعلى مستوياته منذ مارس 2022، في حين حقق النحاس مكاسب تجاوزت 20% منذ أواخر نوفمبر، كما ارتفع الألومنيوم إلى أعلى مستوى له في أكثر من 3 سنوات، في إشارة إلى موجة صعود واسعة في قطاع المعادن.

جاء هذا الصعود مع تصاعد المخاوف من احتمال فرض إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية على المعادن المكررة، ما دفع إلى تكديس مخزونات النحاس داخل الولايات المتحدة على حساب الأسواق العالمية الأخرى.

وأشار محللون إلى أن هذه التحركات أدت إلى تجميد جزء كبير من مخزون النحاس في السوق الأمريكية، ما أضعف هامش الأمان المعتاد في الأسواق العالمية. 

في الوقت نفسه، تشير مؤشرات بورصة لندن للمعادن إلى ضغوط فورية على الإمدادات، حيث يتم تداول النحاس الفوري بعلاوة سعرية مقارنة بالعقود الآجلة، ما يعكس ضيق المعروض على المدى القريب. 

ومع انتظار تقرير حكومي أمريكي حاسم حول الرسوم الجمركية بحلول منتصف العام، يظل النحاس في بؤرة اهتمام المستثمرين الباحثين عن فرص في سوق تتسم بندرة متزايدة وتقلبات حادة.

ويعكس الارتفاع القياسي في أسعار النحاس تحولًا أعمق في أسواق السلع، حيث تتقاطع اعتبارات أمن الإمدادات مع التحولات الجيوسياسية والطلب المرتبط بالتحول الطاقي. 

وفي ظل محدودية نمو العرض، من المرجح أن يظل النحاس أحد أكثر المعادن جذبا لرؤوس الأموال خلال المرحلة المقبلة.
 

